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Религия и мировоззрение
2019-12-26T11:02+0300
https://ria.ru/20191226/1562867632.html
Итоговое в этом году заседание Синода РПЦ пройдет в четверг в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/155635/02/1556350261_0:261:2500:1667_1036x0_80_0_0_c56db233685cb3ef74dccd7234e8abb5.jpg
РИА Новости

Итоговое в этом году заседание Синода РПЦ пройдет в четверг в Москве

11:01 26.12.2019 (обновлено: 11:02 26.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Итоговое в этом году заседание Священного синода Русской православной церкви состоится в Москве в четверг, сообщается на сайте Русской церкви.
Ожидается, что Синод обсудит предложение Иерусалимского патриарха Феофила о проведении всеправославного совещания в Иордании и отреагирует на решение Александрийского патриарха Феодора, который в ноябре 2019 года признал раскольническую Православную церковь Украины.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявлял, что патриарх Александрийский Феодор II, как и архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьМоскваИорданияУкраинарелигияВ мире
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