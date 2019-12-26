Итоговое в этом году заседание Синода РПЦ пройдет в четверг в Москве

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Итоговое в этом году заседание Священного синода Русской православной церкви состоится в Москве в четверг, сообщается на сайте Русской церкви.

Ожидается, что Синод обсудит предложение Иерусалимского патриарха Феофила о проведении всеправославного совещания в Иордании и отреагирует на решение Александрийского патриарха Феодора, который в ноябре 2019 года признал раскольническую Православную церковь Украины.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявлял, что патриарх Александрийский Феодор II, как и архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

21 ноября Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.