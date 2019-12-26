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Культура
2019-12-26T11:26+0300
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Канье Уэст представил религиозный альбом Jesus is born
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РИА Новости

Канье Уэст представил религиозный альбом Jesus is born

11:26 26.12.2019
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© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст в Рождество представил в сети альбом Jesus is born ("Иисус родился"), который записал совестно со своей группой Sunday Service.
© РИА НовостиСкрин сторис из инстаграма рэпера Канье Уэста
Скрин сторис из инстаграма рэпера Канье Уэста
© РИА Новости
Скрин сторис из инстаграма рэпера Канье Уэста
В сборник вошло 19 песен, в том числе "Count uour blessings", "Excellent", "Balm in gilead", "Ultralight beam" и другие.
Пластинка стала первым релизом Уэста и Sunday Service. Весь этот год они гастролировали по США и исполняли госпел-версии хитов рэпера.
Альбом можно послушать или скачать на многих платформах.
В октябре супруг Ким Кардашьян представил девятый сольник Jesus is King, который практически сразу имел коммерческий успех, заняв первое место в музыкальном чарте Billboard 200.
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
16 ноября, 19:09
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КультураМузыкаНовости культурыКанье УэстСША
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