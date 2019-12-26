ВСУ два раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В среду в ДНР заявили о восьми нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

Медведчук заявил, что украинцы ждут мира в Донбассе

Медведчук заявил, что украинцы ждут мира в Донбассе

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза... Осколочные ранения задней части плеча и затылочной части головы получил мирный житель 1970 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве добавили, что по территории республики были выпущены три мины калибром 82 миллиметра, силовики также применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов ДНР.