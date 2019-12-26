ВСУ два раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, в самопровозглашенной Донецкой народной республике ранен один человек, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР заявили о восьми нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза... Осколочные ранения задней части плеча и затылочной части головы получил мирный житель 1970 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве добавили, что по территории республики были выпущены три мины калибром 82 миллиметра, силовики также применяли стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов ДНР.
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