В Саранске устроили елку для детей из мордовских диаспор

"Главная елка Мордовии проводится в Республиканском Дворце культуры под патронатом главы республики Владимира Волкова. Сюда были приглашены 550 детей из разных уголков республики и мордовской диаспоры Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей, а также Татарстана и Чувашии", - говорится в сообщении.