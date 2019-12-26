Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-26T10:55+0300
https://ria.ru/20191226/1562867208.html
В Саранске устроили елку для детей из мордовских диаспор
https://cdn24.img.ria.ru/images/151830/83/1518308381_0:70:2905:1704_1036x0_80_0_0_6be59f62475d46d0acca1303bf910024.jpg
РИА Новости

В Саранске устроили елку для детей из мордовских диаспор

10:55 26.12.2019
315
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Более 500 детей из Мордовии и мордовских диаспор соседних регионов России приехали на новогодний праздник в Саранск, сообщает пресс-служба главы республики.
"Главная елка Мордовии проводится в Республиканском Дворце культуры под патронатом главы республики Владимира Волкова. Сюда были приглашены 550 детей из разных уголков республики и мордовской диаспоры Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей, а также Татарстана и Чувашии", - говорится в сообщении.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
23 декабря, 15:41Новый год—2020
Матрешки, калачи, светящиеся игрушки: главная новогодняя елка в Кремле
Съехавшихся в столицу Мордовии гостей ждала насыщенная программа – новогодний хоровод, выступление творческих коллективов республики и подарки от главы региона - мягкие игрушки. "По завершении праздника ребята из мордовской диаспоры отправились на увлекательную экскурсию по Саранску", - отмечается в сообщении.
302013
Обсудить 0
Республика МордовияВладимир Волков (политик)Саранск
Рекомендуем
общинный центр Объединение горских евреев
Первый в России центр горских евреев откроют в четверг в Москве
Глава Мордовии Владимир Волков
Мордовия получит на нацпроекты в 1,5 раза больше средств, чем на ЧМ
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
Ледокол "Виктор Черномырдин" готов к передаче заказчику
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
В посольстве России в Вене переводят книгу о советских военнопленных
Мужчина в кассе
В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске осудили члена ОПГ, у которой изъяли 400 килограммов икры
Владимир Волков
Более 74 тысяч детей Мордовии получат подарки от главы республики
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
В Мордовии рост промышленного производства в 2019 году составил 4%
Прохожие во время снегопада в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве может появиться снежный покров
Линии электропередач в Киеве
Эксперт оценил запрет импорта электричества на Украину из России
Школа
На Урале аппарат омбудсмена проверит школу, где напали на педагога
Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
В Мордовии отремонтировали около 150 км дорог в 2019 году
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Аксенов прокомментировал уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
"Северный поток — 2" выгоден Австрии, заявил российский посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния