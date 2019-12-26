В Саранске устроили елку для детей из мордовских диаспор

"Главная елка Мордовии проводится в Республиканском Дворце культуры под патронатом главы республики Владимира Волкова. Сюда были приглашены 550 детей из разных уголков республики и мордовской диаспоры Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей, а также Татарстана и Чувашии", - говорится в сообщении.
Съехавшихся в столицу Мордовии гостей ждала насыщенная программа – новогодний хоровод, выступление творческих коллективов республики и подарки от главы региона - мягкие игрушки. "По завершении праздника ребята из мордовской диаспоры отправились на увлекательную экскурсию по Саранску", - отмечается в сообщении.