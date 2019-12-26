Владимир Путин в матче Ночной хоккейной лиги

Предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги проходил на катке на Красной площади.
Предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги проходил на катке на Красной площади.
Владимир Путин традиционно вышел на лет под номером 11.
Владимир Путин традиционно вышел на лет под номером 11.
Команда, в которую входил глава государства, выступала в красной форме, противники — в синей.
Команда, в которую входил глава государства, выступала в красной форме, противники — в синей.
Вместе с Путиным играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.
Вместе с Путиным играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.
Им противостояли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Им противостояли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды президента.
Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды президента.
Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.
Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.
В перерыве Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в кафе у ледовой площадки.
В перерыве Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в кафе у ледовой площадки.
Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.
Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.
После завершения поединка глава государства сфотографировался с игроками обеих команд.
После завершения поединка глава государства сфотографировался с игроками обеих команд.