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Владимир Путин в матче Ночной хоккейной лиги
https://cdn24.img.ria.ru/images/156286/48/1562864803_0:190:2753:1739_1036x0_80_0_0_f7d21b37c2ba2883b252564d96d28fdf.jpg
РИА Новости

Владимир Путин в матче Ночной хоккейной лиги

11:38 26.12.2019
480
Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент. Кадры ледового поединка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги проходил на катке на Красной площади.

Игроки Ночной хоккейной лиги перед началом предновогоднего товарищеского матча на катке на Красной площади
1 из 10

Предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги проходил на катке на Красной площади.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин традиционно вышел на лет под номером 11.

Президент РФ Владимир Путин приветствует игроков перед началом предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
2 из 10

Владимир Путин традиционно вышел на лет под номером 11.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Команда, в которую входил глава государства, выступала в красной форме, противники — в синей.

Президент РФ Владимир Путин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
3 из 10

Команда, в которую входил глава государства, выступала в красной форме, противники — в синей.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вместе с Путиным играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Президент РФ Владимир Путин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
4 из 10

Вместе с Путиным играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Им противостояли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
5 из 10

Им противостояли тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды президента.

Президент РФ Владимир Путин радуется заброшенной шайбе в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
6 из 10

Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды президента.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
7 из 10

Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В перерыве Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в кафе у ледовой площадки.

Президент РФ Владимир Путин во время перерыва в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
8 из 10

В перерыве Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в кафе у ледовой площадки.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.

Президент РФ Владимир Путин в перерыве предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
9 из 10

Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

После завершения поединка глава государства сфотографировался с игроками обеих команд.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
10 из 10

После завершения поединка глава государства сфотографировался с игроками обеих команд.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Новый год—2020Ночная хоккейная лигаВладимир ПутинФотоХоккей
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Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
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