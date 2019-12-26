В Барнауле за сутки выпала почти половина месячной нормы снега

БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Почти половина месячной нормы снега выпала в Почти половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за сутки, ситуация по уборке снега остается сложной, сообщает в четверг пресс-центр мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Барнаула Вячеслава Франка.

"В декабре количество осадков, выпавших на территории города, составило 160% от среднемесячной нормы (47мм). Причем только за последние сутки выпало 13 мм осадков или 48% среднемесячной нормы декабря. Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой. Мобилизованы все ресурсы. Все службы города сегодня должны обеспечить слаженную работу по ликвидации последствий стихии", - цитирует пресс-центр Франка.

По словам главы "Автодорстрой" Андрея Курышина, коммунальщики направили всю имеющуюся технику на борьбу с последствиями непогоды.

"Мы мобилизовали все ресурсы, продлены рабочие смены, снег продолжает идти, через 2-3 часа после прохода техники нам приходится проходить магистрали еще раз", – резюмировал Курышин.

По его словам, ночью с улиц города вывезли почти шесть тысяч кубометров снега и отсыпали на дорогах 165 тонн реагента. Для этого задействовали 154 единицы снегоуборочной техники.

Свыше 140 дорожников вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.