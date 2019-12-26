Медведев отметил умение Боярского работать в разных амплуа

"Вы умеете работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться. А главное – в каждой роли быть убедительным и искренним. Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д'Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис – за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского", - говорится в телеграмме.