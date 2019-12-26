Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-26T11:38+0300
https://ria.ru/20191226/1562864625.html
Медведев отметил умение Боярского работать в разных амплуа
https://cdn24.img.ria.ru/images/151865/59/1518655969_0:258:2726:1791_1036x0_80_0_0_8739b48a786da59c15048f766ba549d9.jpg
РИА Новости

Медведев отметил умение Боярского работать в разных амплуа

10:25 26.12.2019 (обновлено: 11:38 26.12.2019)
97
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский во время акции "Тотальный диктант-2018" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 14 апреля 2018
Михаил Боярский во время акции Тотальный диктант-2018 в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Михаила Боярского с юбилеем, отметив его умение работать в разных амплуа и быть убедительным и искренним, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Боярский в четверг отмечает свое 70-летие.
"Вы умеете работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться. А главное – в каждой роли быть убедительным и искренним. Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д'Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис – за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского", - говорится в телеграмме.
Глава правительства напомнил, что Боярский в свой день рождения выступит на сцене театра имени Ленсовета со спектаклем "В этом милом старом доме", что станет большой радостью для многочисленных поклонников артиста.
Актёр Михаил Боярский
Вчера, 03:32
Биография Михаила Боярского
000002
Обсудить 0
КультураМихаил БоярскийДмитрий МедведевМоскваРоссия
Рекомендуем
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского
Вид на город Магадан
В Магадане подготовили грамоту о помощи испанскому велопутешественнику
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Настольная игра из драгоценных металлов, представленная ювелирной компанией Tanaka Kikinzoku Kogyo
Японский ювелирный дом показал настольную игру из золота
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
общинный центр Объединение горских евреев
Первый в России центр горских евреев откроют в четверг в Москве
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
Эксплуатант российских космодромов ЦЭНКИ подал иск к Центру Хруничева
Канье Уэст
Канье Уэст представил религиозный альбом Jesus is born
Пассажиры на станции Китай-город Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Мужчина выжил, упав под поезд на станции метро "Китай-город" в Москве
Актёр Михаил Боярский
Биография Михаила Боярского
Глава Рамонского района Николай Фролов
В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
Статуя Фемиды в суде
Суд под Владимиром "воскресил" ошибочно признанного умершим мужчину
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Реализация нацпроектов вошла в нормальный график, заявил Медведев
Уборка снега в Барнауле
В Барнауле за сутки выпала почти половина месячной нормы снега
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния