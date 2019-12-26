Медведев отметил умение Боярского работать в разных амплуа

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Михаила Боярского с юбилеем, отметив его умение работать в разных амплуа и быть убедительным и искренним, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Боярский в четверг отмечает свое 70-летие.
"Вы умеете работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться. А главное – в каждой роли быть убедительным и искренним. Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д'Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис – за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского", - говорится в телеграмме.
Глава правительства напомнил, что Боярский в свой день рождения выступит на сцене театра имени Ленсовета со спектаклем "В этом милом старом доме", что станет большой радостью для многочисленных поклонников артиста.
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