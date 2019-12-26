Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы наступающего года

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В наступающем 2020 году мы, судебные корреспонденты РИА Новости, ждем развязки громких уголовных дел - и завязки новых процессов.

На примере дела " Седьмой студии " и " Нового величия " предстоит оценить, стоит ли идти на сделку со следствием и давать показания против других обвиняемых: плюсы, минусы, подводные камни.

По делу Baring Vostok мы получим ответы на вопросы про инвестиционный климат в России, а дело сестер Хачатурян, во многом подтолкнувшее обсуждение закона о семейно-бытовом насилии, разъяснит право на самооборону.

Театральное дело

Уже три года расследуется дело о мошенничестве при реализации проекта современного искусства "Платформа". На него было выделено 214 миллионов рублей, но следствие считает, что театральные постановки обошлись гораздо дешевле, а 133 миллиона рублей организаторы просто похитили.

На скамье подсудимых оказались известный режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, бывшая чиновница Минкульта Софья Апфельбаум и бухгалтер Нина Масляева. Чем обернется процесс для последней, мы можем узнать уже в этом году – заседание по ее делу суд решил провести в канун Нового года.

А вот основная часть подсудимых в ближайшие месяцы будет ждать результатов еще одной экспертизы. Их по делу проведено две, первая как раз установила сумму ущерба и в целом поддерживает версию обвинения. Вторая, назначенная судом, оценила "Платформу" как значительное культурное явление.

Точную сумму затраченных на нее денег эксперты посчитать не смогли, но, оценив качество мероприятий, решили, что организаторы даже сэкономили бюджетные средства и потратили на нее больше, чем было выделено. Теперь суд решил назначить третью экспертизу.

Сначала Итин, Малобродский и Масляева были арестованы, потом их перевели под домашний арест. При этом Малобродский пробыл в заключении дольше всего, его отпустили только после сердечного приступа. Серебренников и Апфельбаум тоже были под домашним арестом. В настоящее время подсудимые могут ждать решения суда на свободе и не связаны даже подпиской о невыезде.

Убийство или самооборона

Расследование по делу сестер Хачатурян завершено, в наступающем году мы сможем узнать, как же решит поступить с ними суд.

Резонансное преступление произошло прошлым летом в Москве – три сестры, которым в тот момент было 17, 18 и 19 лет, убили собственного отца. Они сразу позвонили в полицию, их задержали и арестовали, но позднее отпустили, запретив видеться друг с другом и наложив другие ограничения.

Как выяснило следствие, отец систематически издевался над девушками. Судмедэкспертиза установила факты морального, физического и даже сексуального насилия Хачатуряна над дочерьми.

Эти факты вошли в официальную версию следствия, тем не менее, им оставили самую тяжелую квалификацию из возможных - пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору).

Длительные физические и психические страдания СК РФ счел лишь смягчающим обстоятельством, объяснив убийство "личными неприязненными отношениями". Переквалифицировать дело на самооборону или прекращать его следователи, вопреки широкому резонансу в обществе, не стали.

Защита намерена просить о суде присяжных – это, по ее мнению, может повысить шансы сестер на оправдание.

700 томов Магомедовых

С сентября защита братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых много читает. Портить зрение адвокатов приходится не над художественными бестселлерами, а над томами уголовного дела, коих уже больше 700.

Младший брат – Зиявудин – все-таки позволяет себе отдохнуть от материалов следствия и почитать что-нибудь для души. На одном из заседаний об оспаривании продления ареста он больше времени уделял книге философа и писателя Георгия Гурджиева под названием "Встречи с замечательными людьми", нежели выступлению в прениях сторон.

К слову, автор произведения, запавшего в душу обвиняемому, в своей работе рассказывает о путешествиях и поиске себя, и если с первым у бизнесмена пока вряд ли сложится, то времени на самоанализ в следственном изоляторе у него предостаточно.

Именно бытовые дела СИЗО так или иначе весьма волнуют Зиявудина. Летом на пару с отцом экс-сенатора Рауфа Арашукова Раулем он пожаловался, что машинки для стрижки в "Лефортово" пришли в негодность, а в сентябре Магомедов-младший и вовсе заявил, что готов вложить деньги в строительство спортзала в следственном изоляторе.

Как сообщали члены ОНК, экс-совладелец группы компаний "Сумма" готов подарить СИЗО спортивный инвентарь, который остался у него после нереализованного проекта по организации бойцовского клуба в столице.

После изучения томов дела братья все меньше времени будут проводить в СИЗО, столь внушительное количество материалов потребует колоссального количества судебных заседаний. В любом случае, данное дело будет одним из самых интересных и больших в 2020 году.

Громкий голос Америки

Обвиняемый в шпионаже гражданин трех государств (США, Канады и Ирландии) и поданный Великобритании в одном лице Пол Уилан – один из самых громких арестантов в России. Заседания о продлении ему меры пресечения сопровождаются его заявлениями на имя Дональда Трампа, мировой общественности, российской власти и даже своей собаки. Золотистый ретривер Флора живет за океаном и скорее всего скучает по хозяину, который однажды поздравил ее с днем рождения из клетки суда.

В СИЗО, по всей видимости, уроженцу Канады тоже не скучно, а иногда даже слишком весело. Как рассказывал его адвокат, Пол как-то в ходе прогулки "прыгал, бегал и пел песни", из-чего получил замечание от сотрудника следственного изолятора. В связи с тем, что шпионов – даже предполагаемых - у нас в стране принято беречь, фсиновца за нетерпение привлекли к дисциплинарной ответственности.

Терпеть самому Уилану придется еще как минимум до весны, когда суд за закрытыми дверями приступит к рассмотрению его дела по существу. Его фабула туманна из-за секретности, но с каждым месяцем проявляется все четче. ФСБ вменяет мужчине шпионаж в пользу спецслужб США, а его защита добавляет – Пола задержали из-за флэшки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь".

Как рассказывал адвокат Владимир Жеребенков, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой Уилан вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что "из соображений продвижения по службе" товарищ подставил Уилана и добавил на флешку нечто секретное, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".

Благодаря наличию такого количества паспортов, Уилана в СИЗО регулярно посещают представители разных посольств, которые помогают скоротать ему время до судьбоносного решения. А позже следует ожидать и новостей об обмене обвиняемого на одного из россиян, отбывающих наказание в Соединенных Штатах.

Дело на миллион: генерал Дрыманов и ко

В наступающем году мы ждем, чем же закончится дело экс-главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки в миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Сам Итальянец загремел на нары после перестрелки на Родчельской возле ресторана Elements, ставшей отсчетным моментом для возбуждения целой цепочки уголовных дел как против силовиков, так и против бандитов, в том числе криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Следствие считает, что три офицера СК РФ во главе с Дрымановым получили по 200 тысяч долларов. Все подсудимые виновными себя не признают. Посредником при передаче денег следствие считает бизнесмена Дмитрия Смычковского, который бежал в Британию, где был задержан, но лондонский суд отказался его экстрадировать на родину.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за общее покровительство. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.

Изначально планировалось проводить заседания в закрытом режиме, так как в деле есть материалы под грифом "совершенно секретно", однако суд решил открыть процесс.

Во время дачи показаний Дрыманов пожаловался на оперативников, проводивших у него обыск. По его словам, следователи выпили алкоголь, который нашли у него в винном погребе, а на воротах гаража появилась нелицеприятная надпись "вор". После этого заявления судья решил удалить публику из зала и продолжил допрос в закрытом режиме.

Плохая сделка

В новом году суд должен поставить точку в громком деле "Нового величия" – предполагаемой экстремистской организации из Москвы, которая, по мнению следствия, планировала государственный переворот. Сторонники подсудимых заявляют, что в организацию был внедрен агент оперативных служб, который якобы и устроил провокацию, давшую повод для задержания.

Интересно это дело и в другом разрезе – по нему можно судить, насколько стоит доверять следователям, предлагающим в обмен на признание вины и показания послабление вины. Павел Ребровский был одним из тех, кто заключил сделку со следствием, рассчитывая на условный срок, однако приговор не оправдал его надежд.

Рассмотрение дела Ребровского в особом порядке закончилось для него реальными годами колонии и шоком – сразу после решения он заявил, что следствие добилось от него признания через давление. Вскоре апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело на пересмотр, на этот раз в общем порядке и с изучением доказательств.

Повторное решение суда по Ребровскому и первичное – по другим фигурантам ожидается зимой или весной.

Дело Baring Vostok

В наступающем годы мы ждем, чем же закончится дело Baring Vostok - едва ли не самое громкое в контексте инвестиционного климата России, о развитии которого власти без устали заботятся последние десятилетия.

Свой вклад в развитие инвестиционной привлекательности страны СК РФ решил внести в феврале: был арестован основатель крупного инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви. Вместе с ним в СИЗО отправились топ-менеджер его компании француз Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и ряд других.

По версии следствия, Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group.

Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает следствие. Защита же Калви утверждает, что оценочная сумма полностью соответствует реальной стоимости активов.

Тема уголовного преследования Майкла Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.