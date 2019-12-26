Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Камеры наблюдения столичной подземки зафиксировали задержание курсантом МВД женщины, устроившей поножовщину.
На кадрах видно, как мужчина в полицейской форме бежит за женщиной по платформе. Спустя несколько секунд он догоняет ее и валит на пол.
По данным МВД, инцидент произошел на станции метро "Новокузнецкая". Курсант увидел, как в ходе ссоры одна женщина ударила ножом другую, после чего попыталась скрыться. Мужчина бросился за злоумышленницей и задержал ее.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Правоохранители устанавливают мотивы противоправного деяния.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, руководство Московского университета МВД рассматривает вопрос о поощрении курсанта.