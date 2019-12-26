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2019-12-26T14:24+0300
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Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро
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РИА Новости

Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро

10:12 26.12.2019 (обновлено: 14:24 26.12.2019)
52666
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Камеры наблюдения столичной подземки зафиксировали задержание курсантом МВД женщины, устроившей поножовщину.
На кадрах видно, как мужчина в полицейской форме бежит за женщиной по платформе. Спустя несколько секунд он догоняет ее и валит на пол.
По данным МВД, инцидент произошел на станции метро "Новокузнецкая". Курсант увидел, как в ходе ссоры одна женщина ударила ножом другую, после чего попыталась скрыться. Мужчина бросился за злоумышленницей и задержал ее.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Правоохранители устанавливают мотивы противоправного деяния.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, руководство Московского университета МВД рассматривает вопрос о поощрении курсанта.
Полиция
23 декабря, 12:14
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Молодец, не растерялся!
26 декабря, 10:24
Дмитрий Донской
7251000
Всё правильно сделал!!!!
26 декабря, 10:18
ggasyl
6860000
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