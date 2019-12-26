Украинский политолог сбежал из студии "России 1"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Во время дискуссии ведущий Евгений Попов указал Белову на то, что тот бездействовал и спокойно сидел на диване "с куском пиццы во рту", пока жители Украины убивали своих соотечественников в Донбассе.
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Политолог попытался спорить с Поповым, однако не смог привести аргументов в свою пользу. Не найдя поддержки и у других участников передачи, Белов покинул студию.
"Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", — написал Попов в Instagram.
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