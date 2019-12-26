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Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
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РИА Новости

Украинский политолог сбежал из студии "России 1"

10:07 26.12.2019 (обновлено: 16:35 26.12.2019)
158390
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Во время дискуссии ведущий Евгений Попов указал Белову на то, что тот бездействовал и спокойно сидел на диване "с куском пиццы во рту", пока жители Украины убивали своих соотечественников в Донбассе.
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Политолог попытался спорить с Поповым, однако не смог привести аргументов в свою пользу. Не найдя поддержки и у других участников передачи, Белов покинул студию.
"Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", — написал Попов в Instagram.
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Гордей БеловЕвгений ПоповДонбассРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Ну чет слабенько отыграл этот политолог, ни скандалов, ни криков. Мало заплатили чтоль. Думаю господа у телеэкранов не были в востороге. Порой мне вообще кажется, что зрители ждут, когда же уже наконец какого то украинца "политолога", во время очередной ссоры прирежут прямо во время эфира.
26 декабря, 11:05
hhekpacob
532401540
Это не позиция журналистов, это конкретный канал платит за "шоу" этим горе-политологам , а по факту потенциальным клиентам психушки.
26 декабря, 11:44
ИИИгорь Иванов
93811014
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