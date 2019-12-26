Полиция нашла всех участников массового нападения на грузовик в Чите

"Полицейские выяснили, что, двигаясь по улице Бутина, пассажир грузовика попросил водителя остановиться и обратился к прохожим с просьбой закурить, между ними возникла ссора. В результате группа знакомых между собой лиц в количестве не менее 10 человек, используя камни и подручные средства, повредила автомобиль, разбив стекла и зеркала. Личности всех злоумышленников установлены, это читинцы в возрасте от 18 до 20 лет", - говорится в сообщении.