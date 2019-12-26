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Полиция нашла всех участников массового нападения на грузовик в Чите
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РИА Новости

Полиция нашла всех участников массового нападения на грузовик в Чите

09:55 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЧИТА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции установили всех участников массового нападения на грузовик, которое случилось ночью на центральной улице Читы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей окружила небольшой грузовик, начала бросать в него камни и разбивать окна.
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"Полицейские выяснили, что, двигаясь по улице Бутина, пассажир грузовика попросил водителя остановиться и обратился к прохожим с просьбой закурить, между ними возникла ссора. В результате группа знакомых между собой лиц в количестве не менее 10 человек, используя камни и подручные средства, повредила автомобиль, разбив стекла и зеркала. Личности всех злоумышленников установлены, это читинцы в возрасте от 18 до 20 лет", - говорится в сообщении.
Дознаватели возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, нападавшим грозит до 2 лет лишения свободы.
Прокуратура
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Забайкальский крайЧитаПроисшествия
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