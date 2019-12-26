Мужчина выжил, упав под поезд на станции метро "Китай-город" в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мужчина попал под колёса электропоезда на станции метро "Китай-город" в Москве и выжил, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 08.15 на станции метро "Китай-город" по собственной неосторожности с платформы на жёсткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина", - говорится в сообщении.
Сейчас приняты меры для его извлечения. Видимых травм у пострадавшего нет, добавили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали наряд "скорой помощи".