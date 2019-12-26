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2019-12-26T09:27+0300
https://ria.ru/20191226/1562862517.html
Мужчина выжил, упав под поезд на станции метро "Китай-город" в Москве
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РИА Новости

Мужчина выжил, упав под поезд на станции метро "Китай-город" в Москве

09:27 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры на станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Пассажиры на станции Китай-город Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры на станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мужчина попал под колёса электропоезда на станции метро "Китай-город" в Москве и выжил, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 08.15 на станции метро "Китай-город" по собственной неосторожности с платформы на жёсткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина", - говорится в сообщении.
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Сейчас приняты меры для его извлечения. Видимых травм у пострадавшего нет, добавили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали наряд "скорой помощи".
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