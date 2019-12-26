Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана

ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Российские компании сохраняют заинтересованность в сотрудничестве с Российские компании сохраняют заинтересованность в сотрудничестве с Ираном , несмотря на санкции со стороны США против Тегерана, сообщил РИА Новости торговый представитель России в ИРИ Рустам Жиганшин.

Москва оценивает российско-иранское сотрудничество как перспективное, добавил он, отметив в этой связи рост числа обращений из России в поисках иранских партнеров.

"В настоящее время с российской стороны сохраняется заинтересованность по сотрудничеству в различных сферах экономики, таких как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт, автомобилестроение", - сказал Жиганшин, отвечая на вопрос об интересе российских компаний к Ирану в условиях санкций США.

В то же время, отвечая на вопрос о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, торговый представитель отметил, что санкционный эффект "не может не сказываться на действиях ряда компаний".

"Многие из них представлены на иранском рынке своими дочерними предприятиями", - добавил он.

При этом, по словам Жиганшина, активность проявляют сельскохозяйственные предприятия, которые не попадают под санкции, за счет чего активно взаимодействуют с Ираном, демонстрируя рост.