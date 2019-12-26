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2019-12-26T09:07+0300
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Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред
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РИА Новости

Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред

09:07 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Российские компании сохраняют заинтересованность в сотрудничестве с Ираном, несмотря на санкции со стороны США против Тегерана, сообщил РИА Новости торговый представитель России в ИРИ Рустам Жиганшин.
Москва оценивает российско-иранское сотрудничество как перспективное, добавил он, отметив в этой связи рост числа обращений из России в поисках иранских партнеров.
"В настоящее время с российской стороны сохраняется заинтересованность по сотрудничеству в различных сферах экономики, таких как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт, автомобилестроение", - сказал Жиганшин, отвечая на вопрос об интересе российских компаний к Ирану в условиях санкций США.
В то же время, отвечая на вопрос о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, торговый представитель отметил, что санкционный эффект "не может не сказываться на действиях ряда компаний".
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"Многие из них представлены на иранском рынке своими дочерними предприятиями", - добавил он.
При этом, по словам Жиганшина, активность проявляют сельскохозяйственные предприятия, которые не попадают под санкции, за счет чего активно взаимодействуют с Ираном, демонстрируя рост.
США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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