Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пятерка лидеров по экспорту Пятерка лидеров по экспорту вина в Россию включает Испанию, Италию, Грузию, Францию и Абхазию, но при выборе не стоит искать только раскрученные наименования, а прежде всего уделить внимание этикетке, цене и месту покупки, говорится в сообщении организации

"Не гонитесь за громкими именами винных регионов... В Европе есть гораздо менее "раскрученные" винные страны и регионы, чем Бордо и Бургундия. Хорошим соотношением цены и качества сейчас отличаются вина Португалии", - считают эксперты Роскачества

На первом месте находится Испания с объемом 43,7 миллиона литров, или почти пятой частью всего объема вина, ввезенного в Россию в 2018 году. "Примерно за 600-800 рублей можно найти "золотую середину" – красное вино хорошего качества, и даже с выдержкой в дубе. Например, из региона Риоха", - рекомендуют эксперты.

На втором месте – Италия, поставившая в 2018 году 38,3 миллиона литров вина. "Стоит обращать внимание на вина, имеющие маркировку DOC или DOCG и принадлежащие конкретным итальянским регионам", - отмечается в пресс-релизе.

Третье место занимает Грузия с объемом 37,3 миллиона литров. Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).

Франция - на четвёртом месте в рейтинге импорта, в 2018 году оттуда ввезено 28,6 миллиона литров вина, которое, прежде всего, ассоциируется с продукцией из региона Бордо. Роскачество отмечает, что "базовое" Бордо на родине стоит 1,3-1,5 евро, а в России - 400-500 рублей, но не всегда является шедевром из-за немалого импорта "балка" (виноматериал, поставляемый из одной страны для бутилирования в другой).

"Для того, чтобы защитить местный продукт и выделить на полке те вина, которые были сделаны из французского винограда, была введена категория Vin de France (вино Франции), а категория Vin de Table, для которой разрешалось использовать привозные виноматериалы, была упразднена", - указывает Роскачество.

Пятерку лидеров замыкает Абхазия, поставившая в прошедшем году в Россию 19 миллионов литров вина. Между тем, в условиях жары и высокой влажности с 600 гектаров там можно произвести не больше 8 миллионов литров вина, а недостающий объём восполняют молдавские виноградники. "После "сборки" молдавская "Изабелла" называется, например, "Апсны" и продаётся в России примерно на 70% дороже, чем аналогичный продукт, бутилированный в самой Молдавии", - говорится в сообщении.