Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T08:34+0300
https://ria.ru/20191226/1562861205.html
Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_2f6694a28d68fd32b4b30803ec9ee6e9.jpg
РИА Новости

Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах

08:34 26.12.2019
870
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пятерка лидеров по экспорту вина в Россию включает Испанию, Италию, Грузию, Францию и Абхазию, но при выборе не стоит искать только раскрученные наименования, а прежде всего уделить внимание этикетке, цене и месту покупки, говорится в сообщении организации.
"Не гонитесь за громкими именами винных регионов... В Европе есть гораздо менее "раскрученные" винные страны и регионы, чем Бордо и Бургундия. Хорошим соотношением цены и качества сейчас отличаются вина Португалии", - считают эксперты Роскачества.
Винодельческий цех в Азове
23 декабря, 16:12
Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии
На первом месте находится Испания с объемом 43,7 миллиона литров, или почти пятой частью всего объема вина, ввезенного в Россию в 2018 году. "Примерно за 600-800 рублей можно найти "золотую середину" – красное вино хорошего качества, и даже с выдержкой в дубе. Например, из региона Риоха", - рекомендуют эксперты.
На втором месте – Италия, поставившая в 2018 году 38,3 миллиона литров вина. "Стоит обращать внимание на вина, имеющие маркировку DOC или DOCG и принадлежащие конкретным итальянским регионам", - отмечается в пресс-релизе.
Третье место занимает Грузия с объемом 37,3 миллиона литров. Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).
Бокал белого вина
24 декабря, 14:29
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Франция - на четвёртом месте в рейтинге импорта, в 2018 году оттуда ввезено 28,6 миллиона литров вина, которое, прежде всего, ассоциируется с продукцией из региона Бордо. Роскачество отмечает, что "базовое" Бордо на родине стоит 1,3-1,5 евро, а в России - 400-500 рублей, но не всегда является шедевром из-за немалого импорта "балка" (виноматериал, поставляемый из одной страны для бутилирования в другой).
"Для того, чтобы защитить местный продукт и выделить на полке те вина, которые были сделаны из французского винограда, была введена категория Vin de France (вино Франции), а категория Vin de Table, для которой разрешалось использовать привозные виноматериалы, была упразднена", - указывает Роскачество.
Пятерку лидеров замыкает Абхазия, поставившая в прошедшем году в Россию 19 миллионов литров вина. Между тем, в условиях жары и высокой влажности с 600 гектаров там можно произвести не больше 8 миллионов литров вина, а недостающий объём восполняют молдавские виноградники. "После "сборки" молдавская "Изабелла" называется, например, "Апсны" и продаётся в России примерно на 70% дороже, чем аналогичный продукт, бутилированный в самой Молдавии", - говорится в сообщении.
Эксперты обращают внимание, что виноград сорта "Изабелла" запрещен для производства вина в странах ЕС из-за повышенного содержания метанола при брожении, но "у нас таких ограничений нет, и самое продаваемое вино Абхазии сделано как раз из Изабеллы".
Сомелье фотографирует на смартфон бутылку с российским игристым вином
20 декабря, 09:18
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина
246111
Обсудить 0
РоскачествоВиноЭкономика
Рекомендуем
Деньги в кассовом аппарате
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
Военнослужащие
Замминистра обороны рассказала о росте окладов военнослужащих
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Михаил Гуцериев
Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин мыслит в геополитическом ключе, считает экс-глава МИД Австрии
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах
Мужчина с ноутбуком
Эксперты рассказали, почему россияне регистрируются как самозанятые
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
МЦК в среду обновило рекорд числу пассажиров
Нападение на женщину
Российские психологи исследовали механизмы криминальной агрессии
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС оштрафовала импортера Philips на два миллиона рублей
Поднятие флага России на опорным пунктом в Сирии
Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео
Генеральный директор компании Роскино Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Мцитуридзе покинет пост главы "Роскино"
Встречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд Таврия (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Винтовка Orsis T-5000
Ряд стран хочет испытать винтовку ORSIS-375CT, сообщил производитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
Лента новостейМолния