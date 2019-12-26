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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T11:30+0300
https://ria.ru/20191226/1562860555.html
Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео
https://cdn23.img.ria.ru/images/156286/04/1562860486_0:16:1682:962_1036x0_80_0_0_4ebc7dbb8bc583eae2e1feb66425dd6e.jpg
РИА Новости

Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео

07:32 26.12.2019 (обновлено: 11:30 26.12.2019)
11198
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с покинутого американскими военнослужащими опорного пункта в сирийском поселке Телль-Самин, который заняло подразделение российской военной полиции.
На них видно, как над пунктом поднимается российский флаг, а на его территорию заезжает армейская техника. Также на видео запечатлена работа саперов.
В ближайшее время военная полиция будет патрулировать местность и обеспечивать безопасность мирных жителей.
Опорный пункт расположен в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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Еще несколько дней назад здесь были военнослужащие армии США. Сирийские власти заявляли, что пока пункт контролировали американцы, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.
В ноябре российская военная полиция взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии, где ранее находилась брошенная американцами база.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18
Турецкая военная операция "Источник мира"
3474954311
Обсудить 22
Война в СирииВоенная полиция РоссииСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пока Американские войска будут находится на территории САР боевики могут спать спокойно. Именно Армия США это тот инструмент который поддерживает, боевиков в боеспособном положении. Снабжает их оружием, продовольствием, медикаментами и главное, финансирует эти формирования. Америка никогда и нигде не боролась с терроризмом, она просто его взращивал и брала под свой контроль. Там где удалось убрать американцев, там наступил мир.
26 декабря, 08:30
JCJonnJr Carter
462001440
Амеры бросили, мы подобрали... Теперь это-на первую полосу.
26 декабря, 07:38
Я В ТАНКЕ
16100234
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