Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с покинутого американскими военнослужащими опорного пункта в сирийском поселке Телль-Самин, который заняло подразделение российской военной полиции.
На них видно, как над пунктом поднимается российский флаг, а на его территорию заезжает армейская техника. Также на видео запечатлена работа саперов.
В ближайшее время военная полиция будет патрулировать местность и обеспечивать безопасность мирных жителей.
Опорный пункт расположен в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Еще несколько дней назад здесь были военнослужащие армии США. Сирийские власти заявляли, что пока пункт контролировали американцы, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.
В ноябре российская военная полиция взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии, где ранее находилась брошенная американцами база.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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