Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео

На них видно, как над пунктом поднимается российский флаг, а на его территорию заезжает армейская техника. Также на видео запечатлена работа саперов.

В ближайшее время военная полиция будет патрулировать местность и обеспечивать безопасность мирных жителей.

Опорный пункт расположен в стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Еще несколько дней назад здесь были военнослужащие армии США. Сирийские власти заявляли, что пока пункт контролировали американцы, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.

В ноябре российская военная полиция взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии, где ранее находилась брошенная американцами база.

Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.