В Комсомольске-на-Амуре четырех человек и кошку спасли при пожаре

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре четырех человек и кошку, сообщает главк МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел в коммунальной квартире в кирпичной четырехэтажке на улице Орджоникидзе.
"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы из комнат квартиры по лестничным маршам было эвакуировано четыре человека, а из горящей комнаты была спасена кошка. Незамедлительно пожарные подразделения приступили к тушению очага пожара", - говорится в сообщении.
Пожар потушили на площади в один квадратный метр, повреждено напольное покрытие.