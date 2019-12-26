В Комсомольске-на-Амуре четырех человек и кошку спасли при пожаре

"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы из комнат квартиры по лестничным маршам было эвакуировано четыре человека, а из горящей комнаты была спасена кошка. Незамедлительно пожарные подразделения приступили к тушению очага пожара", - говорится в сообщении.