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В Комсомольске-на-Амуре четырех человек и кошку спасли при пожаре
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РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре четырех человек и кошку спасли при пожаре

04:52 26.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре четырех человек и кошку, сообщает главк МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел в коммунальной квартире в кирпичной четырехэтажке на улице Орджоникидзе.
"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы из комнат квартиры по лестничным маршам было эвакуировано четыре человека, а из горящей комнаты была спасена кошка. Незамедлительно пожарные подразделения приступили к тушению очага пожара", - говорится в сообщении.
Пожар потушили на площади в один квадратный метр, повреждено напольное покрытие.
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Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
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