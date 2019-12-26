В США показали письмо Кеннеди девочке, беспокоящейся о Санта-Клаусе

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Написанное в 1961 году президентом США Написанное в 1961 году президентом США Джоном Кеннеди письмо маленькой девочке, в котором тот сообщает, что Санта-Клаусу ничего не грозит из-за ядерных испытаний СССР , представили на выставке в Бостоне, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

По сообщению агентства, восьмилетняя Мишель Рохон из штата Мичиган написала Кеннеди письмо, в котором рассказала, что беспокоится за "судьбу Санта-Клауса" на фоне новостей о планах СССР по испытаниям ядерной бомбы на архипелаге Новая Земля.

"Ты не должна беспокоиться о Санта-Клаусе. Я говорил с ним вчера, и он в порядке. Он снова совершит свои обходы в это Рождество", - написал Кеннеди в ответном письме, датированном 28 октября 1961 года.

Кеннеди добавил, что "разделяет ее беспокойство об испытании СССР", пишет агентство. Это письмо показали в президентской библиотеке-музее Джона Кеннеди в американском городе Бостон.