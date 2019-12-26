Исследование: мобильный интернет в России подешевел вдвое за год

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России в 2019 году снизилась на 48% - до 37,3 рубля; Россия занимает 6 место в мире по этому показателю, но остается лидером по самой низкой стоимости безлимитных тарифов, показало исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

В ходе исследования были проанализированы тарифы на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ВВП. Аналитики изучили тарифные предложения 136 операторов связи (как пакетные, так и с безлимитным интернетом). Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы с включенным трафиком до 13 гигабайт, в каждой из стран рассматривались тарифы до 4 крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ на 23 декабря 2019 года.

"Мобильный интернет в России стал доступнее - средняя цена за 1 гигабайт за год снизилась на 48%; средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 187 рублей, в России – 37,3 рубля (269,3 рубля и 55,5 рубля в декабре 2018 года соответственно). Россия заняла 6 место в рейтинге стоимости 1 гигабайта, снизившись на 2 позиции по сравнению с июлем 2019 года", - рассказали РИА Новости в Content Review по результатам исследования.

Ниже, чем в России, стоимость 1 гигабайта зафиксирована в Иране (3,8 рубля), Израиле (22,7 рубля), Казахстане (27,8 рубля), Египте (33,6 рубля) и Индонезии (36,8 рубля), говорится в исследовании. "Традиционно самая низкая стоимость 1 гигабайта наблюдается в странах, где население в принципе не может себе позволить дорогие услуги (Иран, Египет, Индонезия) и в странах, где операторы стараются удержать высокий ARPU за счет навязывания объемных пакетов трафика (Израиль)", - пояснил руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.

При этом исследование показало, что Россия удержала первое место среди всех развитых стран по стоимости безлимитного тарифа. "Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, в России – 602,5 рубля (на 1,6% ниже по сравнению с июлем 2019 года). Россия занимает первое место в рейтинге стоимости безлимитного интернета", - рассказали в Content Review.

Там также отметили, что за год стоимость 1 гигабайта значительно снизилась во всех странах мира в связи со следующими факторами: операторы развитых стран увеличивают ARPU за счет предложения более объемных пакетов трафика, что снижает стоимость 1 гигабайта, но увеличивает затраты абонентов в целом (принцип more for more); операторы развивающихся стран охвачены ценовой войной, что значительно сказывается на стоимости 1 гигабайта, в ряде стран операторы отказываются от каких-либо тарифов кроме безлимитных.