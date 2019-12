Исследование: мобильный интернет в России подешевел вдвое за год

Там также отметили, что за год стоимость 1 гигабайта значительно снизилась во всех странах мира в связи со следующими факторами: операторы развитых стран увеличивают ARPU за счет предложения более объемных пакетов трафика, что снижает стоимость 1 гигабайта, но увеличивает затраты абонентов в целом (принцип more for more); операторы развивающихся стран охвачены ценовой войной, что значительно сказывается на стоимости 1 гигабайта, в ряде стран операторы отказываются от каких-либо тарифов кроме безлимитных.