Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T03:40+0300
https://ria.ru/20191226/1562859624.html
Исследование: мобильный интернет в России подешевел вдвое за год
https://cdn22.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:365:4240:2750_1036x0_80_0_0_c8b3e86ef43f40595046a05e04b9b7e6.jpg
РИА Новости

Исследование: мобильный интернет в России подешевел вдвое за год

03:40 26.12.2019
493
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России в 2019 году снизилась на 48% - до 37,3 рубля; Россия занимает 6 место в мире по этому показателю, но остается лидером по самой низкой стоимости безлимитных тарифов, показало исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
В ходе исследования были проанализированы тарифы на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ВВП. Аналитики изучили тарифные предложения 136 операторов связи (как пакетные, так и с безлимитным интернетом). Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы с включенным трафиком до 13 гигабайт, в каждой из стран рассматривались тарифы до 4 крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ на 23 декабря 2019 года.
"Мобильный интернет в России стал доступнее - средняя цена за 1 гигабайт за год снизилась на 48%; средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 187 рублей, в России – 37,3 рубля (269,3 рубля и 55,5 рубля в декабре 2018 года соответственно). Россия заняла 6 место в рейтинге стоимости 1 гигабайта, снизившись на 2 позиции по сравнению с июлем 2019 года", - рассказали РИА Новости в Content Review по результатам исследования.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
23 декабря, 10:40
Россияне назвали самые популярные мобильные приложения
Ниже, чем в России, стоимость 1 гигабайта зафиксирована в Иране (3,8 рубля), Израиле (22,7 рубля), Казахстане (27,8 рубля), Египте (33,6 рубля) и Индонезии (36,8 рубля), говорится в исследовании. "Традиционно самая низкая стоимость 1 гигабайта наблюдается в странах, где население в принципе не может себе позволить дорогие услуги (Иран, Египет, Индонезия) и в странах, где операторы стараются удержать высокий ARPU за счет навязывания объемных пакетов трафика (Израиль)", - пояснил руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.
При этом исследование показало, что Россия удержала первое место среди всех развитых стран по стоимости безлимитного тарифа. "Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, в России – 602,5 рубля (на 1,6% ниже по сравнению с июлем 2019 года). Россия занимает первое место в рейтинге стоимости безлимитного интернета", - рассказали в Content Review.
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве
16 декабря, 19:13
"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
Там также отметили, что за год стоимость 1 гигабайта значительно снизилась во всех странах мира в связи со следующими факторами: операторы развитых стран увеличивают ARPU за счет предложения более объемных пакетов трафика, что снижает стоимость 1 гигабайта, но увеличивает затраты абонентов в целом (принцип more for more); операторы развивающихся стран охвачены ценовой войной, что значительно сказывается на стоимости 1 гигабайта, в ряде стран операторы отказываются от каких-либо тарифов кроме безлимитных.
Аналитики отмечают, что на стоимость услуг связи влияют также наличие на рынке игрока, не поддерживающего сложившийся статус-кво по рентабельности бизнеса и развязывающего ценовую войну; наличие на рынке безлимитных тарифов (их присутствие снижает стоимость гигабайта); волатильность национальной валюты (операторы закупают оборудование за валюту); размер страны (от этого зависит размер капзатрат в развитие и модернизацию сети); наличие запущенных сетей 5G (в странах с 5G дешевеют услуги LTE/3G).
1361009
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль такси
Роспотребнадзор открывает горячую линию по услугам такси и каршеринга
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом
Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
Сотрудники в офисе. Архивное фото
Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
Сейсмограф. Архивное фото
Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Московский Кремль
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите
ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Предновогодняя Москва
ВЦИОМ: большинство россиян провожают 2019 год с хорошим настроением
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Пушкин стал "писателем года" в России, сообщил ВЦИОМ
На Театральной площади в Москве
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год
Валерий Фадеев
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
США
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
00:44РПЦ изменила правила крещения детей
Лента новостейМолния