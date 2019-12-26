Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Модели расчета и предупреждения цунами с каждым годом становятся все более совершенными, но специалисты до сих пор не знают, насколько сильным может быть Модели расчета и предупреждения цунами с каждым годом становятся все более совершенными, но специалисты до сих пор не знают, насколько сильным может быть землетрясение в океане, рассказала РИА Новости замначальника Центра цунами ФГБУ "Приморское УГМС" Татьяна Щербинина.

Пятнадцать лет назад, 26 декабря 2004 года, в Индийском океане произошло землетрясение, которое вызвало самое смертоносное в современной истории цунами. Магнитуда землетрясения составила до 9,3. Волна цунами достигла Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, юга Индии. Погибли до 300 тысяч человек.

Как предупреждают цунами

Основным районом, где возникает цунами, является Тихий океан - здесь фиксируются более 80% всех землетрясений. В основном риск есть для Камчатки и Сахалина. Но Приморье также подвержено воздействию цунами в результате землетрясений в Японском море у западного побережья Японского архипелага. В конце ХХ века произошло два катастрофических цунами, которые нанесли значительный ущерб экономике Приморского края. В 1983 году уровень моря поднялся до пяти метров, а в 1993 году - до 4,5.

"Все цунами все предупреждаются по землетрясениям. Это модельные способы: накапливаются базы землетрясений - район, магнитуда. И когда где-то случается землетрясение с аналогичными параметрами, уже выдается готовое решение. Модели и продукты расчетов совершенствуются", - рассказала Щербинина.

По ее словам, сегодня основная проблема - просчет высоты волны с учетом подстилающей поверхности дна, его рельефа. Соответствующие карты очень дорогие, сказала собеседница агентства.

"Это основная ахиллесова пята, потому что волна считается на подходе к нулевой изобате, а у дна каждой бухты свой рельеф. То есть в различных местах будет разная высота волн, это зависит от того, глубокая или мелкая бухта, насколько она широкая. Но наша задача - предупредить цунами в Приморском крае, самое главное зависит от магнитуды - этим мы вооружены", - отметила специалист.

В открытом океане волны цунами распространяются со скоростью до 1000 км/ч. Но там они пологие и для судоходства опасности не несут. При выходе волн к берегу их высота растет. Самые высокие - до 30 метров - фиксируются у крутых берегов, в клинообразных бухтах и у мысов, выдающихся далеко в море.

"Землетрясение считается цунамигенным с магнитуды 7. Магнитуда 7,3 - 7,5 - достаточная, чтобы на побережье Приморья подошла волна цунами. Если произошло цунамигенное землетрясение, мы получаем предупреждение от наших сейсмологов, и объявляется тревога", - говорит собеседница.

По словам Щербининой, у специалистов есть временные нормативы по передаче такой информации. Сейсмологам дано до 10 минут на обработку землетрясения, а специалистам Центра цунами - минута. Предупреждение рассылается по высокоскоростным каналам связи в МЧС и властям, которые информируют районы.

Два метра, чтобы смыть все палатки

Приморский центр "Цунами" контролирует северную часть Японского моря и северо-западную часть Тихого океана. Раз в квартал его специалисты проводят учебные тревоги, а раз в год принимают участия в международных учениях "Тихоокеанская волна".

"Приморье закрыто японскими островами, поэтому землетрясения в Тихом океане, в общем, для нас не опасны. Для нас опасны землетрясения в Японском море у берегов Японии - там они происходят по желобу, разлому возле северо-восточного побережья Хонсю со стороны Японского моря, у Хоккайдо. Как раз там случаются основные землетрясения, которые дают нам цунами", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, основные районы Приморья, где есть риск подхода цунами, - побережье Уссурийского залива, в том числе открытый для волны район Владивостока Тихая, также побережье региона от мыса Поворотного и до Рудной Пристани.

"В Приморье волна может быть и не очень высокой, но летом все побережье заполнено отдыхающими, и даже 2 метров достаточно, чтобы смыть все палатки. А ведь у нас бывало и до 5 метров - при землетрясениях в 1983 и 1993 годах. Если землетрясение на большой глубине, то оно не вызовет таких разрушений. Цунамигенные глубины (эпицентра землетрясения) - не более 30 километров", - уточняет Щербинина.

Говоря о периодичности сильных сейсмособытий в океане, эксперт добавила, что в XX столетии было четыре землетрясения с последствиями для Приморья, два из них сильные - в 1983 и 1993 годах. Более старыми упорядоченными наблюдениями специалисты не располагают.