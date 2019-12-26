Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T03:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562859538.html
Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане

03:29 26.12.2019
498
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Модели расчета и предупреждения цунами с каждым годом становятся все более совершенными, но специалисты до сих пор не знают, насколько сильным может быть землетрясение в океане, рассказала РИА Новости замначальника Центра цунами ФГБУ "Приморское УГМС" Татьяна Щербинина.
Пятнадцать лет назад, 26 декабря 2004 года, в Индийском океане произошло землетрясение, которое вызвало самое смертоносное в современной истории цунами. Магнитуда землетрясения составила до 9,3. Волна цунами достигла Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, юга Индии. Погибли до 300 тысяч человек.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.

Как предупреждают цунами

Основным районом, где возникает цунами, является Тихий океан - здесь фиксируются более 80% всех землетрясений. В основном риск есть для Камчатки и Сахалина. Но Приморье также подвержено воздействию цунами в результате землетрясений в Японском море у западного побережья Японского архипелага. В конце ХХ века произошло два катастрофических цунами, которые нанесли значительный ущерб экономике Приморского края. В 1983 году уровень моря поднялся до пяти метров, а в 1993 году - до 4,5.
"Все цунами все предупреждаются по землетрясениям. Это модельные способы: накапливаются базы землетрясений - район, магнитуда. И когда где-то случается землетрясение с аналогичными параметрами, уже выдается готовое решение. Модели и продукты расчетов совершенствуются", - рассказала Щербинина.
По ее словам, сегодня основная проблема - просчет высоты волны с учетом подстилающей поверхности дна, его рельефа. Соответствующие карты очень дорогие, сказала собеседница агентства.
Логотип Олимпийских игр в Токио 2020
19 декабря, 09:13
Учения на случай землетрясения во время Олимпиады-2020 прошли в Токио
"Это основная ахиллесова пята, потому что волна считается на подходе к нулевой изобате, а у дна каждой бухты свой рельеф. То есть в различных местах будет разная высота волн, это зависит от того, глубокая или мелкая бухта, насколько она широкая. Но наша задача - предупредить цунами в Приморском крае, самое главное зависит от магнитуды - этим мы вооружены", - отметила специалист.
В открытом океане волны цунами распространяются со скоростью до 1000 км/ч. Но там они пологие и для судоходства опасности не несут. При выходе волн к берегу их высота растет. Самые высокие - до 30 метров - фиксируются у крутых берегов, в клинообразных бухтах и у мысов, выдающихся далеко в море.
"Землетрясение считается цунамигенным с магнитуды 7. Магнитуда 7,3 - 7,5 - достаточная, чтобы на побережье Приморья подошла волна цунами. Если произошло цунамигенное землетрясение, мы получаем предупреждение от наших сейсмологов, и объявляется тревога", - говорит собеседница.
По словам Щербининой, у специалистов есть временные нормативы по передаче такой информации. Сейсмологам дано до 10 минут на обработку землетрясения, а специалистам Центра цунами - минута. Предупреждение рассылается по высокоскоростным каналам связи в МЧС и властям, которые информируют районы.
Закат на побережье Охотского моря
24 декабря, 02:35
У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали серию землетрясений

Два метра, чтобы смыть все палатки

Приморский центр "Цунами" контролирует северную часть Японского моря и северо-западную часть Тихого океана. Раз в квартал его специалисты проводят учебные тревоги, а раз в год принимают участия в международных учениях "Тихоокеанская волна".
"Приморье закрыто японскими островами, поэтому землетрясения в Тихом океане, в общем, для нас не опасны. Для нас опасны землетрясения в Японском море у берегов Японии - там они происходят по желобу, разлому возле северо-восточного побережья Хонсю со стороны Японского моря, у Хоккайдо. Как раз там случаются основные землетрясения, которые дают нам цунами", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, основные районы Приморья, где есть риск подхода цунами, - побережье Уссурийского залива, в том числе открытый для волны район Владивостока Тихая, также побережье региона от мыса Поворотного и до Рудной Пристани.
Представитель Японского метеорологического агентства демонстрирует показания сейсмографов после испытания водородной бомбы в КНДР, 6 января 2016
23 декабря, 23:40
У западного побережья Канады произошло второе землетрясение
"В Приморье волна может быть и не очень высокой, но летом все побережье заполнено отдыхающими, и даже 2 метров достаточно, чтобы смыть все палатки. А ведь у нас бывало и до 5 метров - при землетрясениях в 1983 и 1993 годах. Если землетрясение на большой глубине, то оно не вызовет таких разрушений. Цунамигенные глубины (эпицентра землетрясения) - не более 30 километров", - уточняет Щербинина.
Говоря о периодичности сильных сейсмособытий в океане, эксперт добавила, что в XX столетии было четыре землетрясения с последствиями для Приморья, два из них сильные - в 1983 и 1993 годах. Более старыми упорядоченными наблюдениями специалисты не располагают.
"Мы все еще до сих пор не можем сказать, какой максимальной силы землетрясение может произойти. Например, в Японии, в Тохоку, были защитные дамбы на магнитуду 8, а у них произошло землетрясение магнитудой 9,3 (в 2011 году). Такие землетрясения раз в тысячу лет случаются. Поэтому что может быть у нас - трудно сказать", - отметила собеседница агентства.
Город Хиросима
19 декабря, 09:40
На севере Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5
023000
Обсудить 0
РоссияЗемлетрясениеПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
Смартфон
Исследование: мобильный интернет в России подешевел вдвое за год
Автомобиль такси
Роспотребнадзор открывает горячую линию по услугам такси и каршеринга
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом
Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
Сейсмограф. Архивное фото
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмограф. Архивное фото
У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3
Кадр из фильма Один дома - 2
В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"
Молоток судьи
Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
Аэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика деньги за сгоревший фасад
Гора после схода лавины
На Камчатке объявили лавинную опасность
Президент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Эр-Рияд
В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
Ёлки
Вильфанд рассказал, где искать в России снег
Последствия тайфуна на Филиппинах
В городе на Филиппинах объявили бедственную ситуацию из-за тайфуна
Сотрудники в офисе. Архивное фото
Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
00:44РПЦ изменила правила крещения детей
Лента новостейМолния