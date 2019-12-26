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В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
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РИА Новости

В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары

01:44 26.12.2019 (обновлено: 01:59 26.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы в Грузии
Сотрудники противопожарной службы в Грузии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Четыре из пяти зон пожара в лесном массиве Атенского ущелья ликвидированы, пожарные продолжают работать для полной ликвидации огня, заявили журналистам в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Накануне Служба сообщила, что в разных регионах Грузии начались лесные пожары, все очаги возгорания были вскоре ликвидированы, однако пожар в Атенском ущелье около села Ормоци (регион Шида Картли) приобрел более крупные масштабы. Доступ к очагам возгорания был затруднен сложным рельефом и плохой видимостью. К тушению пожара были подключены спецтехника и вертолет.
"Четыре из пяти зон пожара ликвидированы в лесу Атенского ущелья, а пятая зона локализована. Пожарные-спасатели всю ночь продолжат работать на месте. На рассвете к тушению пожара подключится вертолет пограничной полиции МВД", - заявили в Службе отметив, что в процессе тушения огня с утра подключаться около 60 пожарных.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Вчера, 19:16
Спасатели объявили, что активного горения лесного пожара в Сочи нет
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