В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары

Накануне Служба сообщила, что в разных регионах Грузии начались лесные пожары, все очаги возгорания были вскоре ликвидированы, однако пожар в Атенском ущелье около села Ормоци (регион Шида Картли) приобрел более крупные масштабы. Доступ к очагам возгорания был затруднен сложным рельефом и плохой видимостью. К тушению пожара были подключены спецтехника и вертолет.