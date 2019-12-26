Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T01:31+0300
https://ria.ru/20191226/1562859023.html
Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155481/76/1554817692_0:131:1098:749_1036x0_80_0_0_15be1840d249552ff45ab6b0df1d9d3c.jpg
РИА Новости

Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"

01:31 26.12.2019
193
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"Завод Ямал СПГ-1
Завод Ямал СПГ-1
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"
Завод Ямал СПГ-1 . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Государство не останется "в минусе" от поддержки "Ямала СПГ", получит налог на прибыль с проекта в период до 2035 года в объеме более 900 миллиардов рублей, сообщил в интервью газете РБК министр энергетики России Александр Новак.
Министр напомнил, что совокупные инвестиции в проект "Ямал СПГ" составляют около 27 миллиардов долларов, из которых доля инвестиций российских банков и Фонда национального благосостояния составляет менее 30%. "При этом важно отметить, что это возвратные средства", - уточнил Новак.
"Налоговые льготы (проекту - ред.) проявили свою эффективность, позволили компании выйти на рентабельность в кратчайшие сроки, обеспечить преимущество России на растущем рынке СПГ. Эти льготы ограничены по сроку", - добавил Новак, комментируя вопрос о критике в адрес "Новатэка" и связи успеха СПГ-проектов компании с государственной поддержкой.
"Государство также не останется в минусе - мы ожидаем, что налог на прибыль "Ямала СПГ" до 2035 года составит более 900 миллиардов рублей. Кроме того, поддержка проекта позволила создать более 2,5 тысячи рабочих мест, была проделана большая работа по развитию инфраструктуры на Ямале и, в целом, в Арктике обеспечена загрузка СМП (Северного морского пути — ред.)", - заключил Новак.
Министр энергетики РФ Александр Новак
01:15
Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
701006
Обсудить 0
Ямал СПГНоватэкАлександр НовакРоссияЭкономика
Рекомендуем
Пресс-подход по итогам заседания Наблюдательного совета РУСАДА
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Президент РФ Владимир Путин
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: Россия может выделить средства на модернизацию украинской ГТС
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа
Вид на Землю с Луны
Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" уберут к середине 2020 года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ
Стенд компании Новатэк
Минэнерго не против поставок СПГ "Новатэка" в Европу
Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите
ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
Лента новостейМолния