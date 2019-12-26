Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"

Министр напомнил, что совокупные инвестиции в проект "Ямал СПГ" составляют около 27 миллиардов долларов, из которых доля инвестиций российских банков и Фонда национального благосостояния составляет менее 30%. "При этом важно отметить, что это возвратные средства", - уточнил Новак.

"Налоговые льготы (проекту - ред.) проявили свою эффективность, позволили компании выйти на рентабельность в кратчайшие сроки, обеспечить преимущество России на растущем рынке СПГ. Эти льготы ограничены по сроку", - добавил Новак, комментируя вопрос о критике в адрес "Новатэка" и связи успеха СПГ-проектов компании с государственной поддержкой.

"Государство также не останется в минусе - мы ожидаем, что налог на прибыль "Ямала СПГ" до 2035 года составит более 900 миллиардов рублей. Кроме того, поддержка проекта позволила создать более 2,5 тысячи рабочих мест, была проделана большая работа по развитию инфраструктуры на Ямале и, в целом, в Арктике обеспечена загрузка СМП (Северного морского пути — ред.)", - заключил Новак.