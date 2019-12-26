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2019-12-26T01:15+0300
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Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
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РИА Новости

Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ

01:15 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Планирующиеся к реализации в России новые проекты по сжижению природного газа увеличат производство СПГ до 85-90 миллионов тонн, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"На Дальнем Востоке "Роснефть" планирует построить "Дальневосточный СПГ", есть СПГ-проект в Усть-Луге, который строит "Газпром" с партнерами. Но в основном мы, конечно, исходили из ресурсной базы ямальского кластера, который развивает "Новатэк". Мы уже сегодня понимаем, что проекты, которые будут реализованы, дадут 85-90 миллионов тонн (СПГ в год - ред.)", - сказал Новак в интервью газете РБК, комментируя озвученные ранее оценки о потенциале производства СПГ в России в 140 миллионов тонн.
"Когда мы говорим про 120-140 миллионов тонн, то имеем в виду более долгосрочные проекты, которые можно реализовать на ресурсной базе ямальского кластера. Будет это "Новатэк" или "Газпром", зависит от решений компаний", - добавил он.
Стенд компании Новатэк
00:15
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РоснефтьНоватэкАлександр НовакРоссияЭкономика
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