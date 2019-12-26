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На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
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РИА Новости

На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки

01:11 26.12.2019
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Десять солдат погибли в результате новой атаки на севере Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Патруль военного подразделения Намссигии атаковали в ночь со вторника на среду. Десять военных были убиты в этой засаде, это произошло в Халлале", - заявил источник агентства.
Халлале - населенный пункт в провинции Сум.
Днем ранее в провинции погибли по меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины. Отражая нападение, военным удалось нейтрализовать 80 боевиков. По распоряжению президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе в стране объявлен двухдневный траур.
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