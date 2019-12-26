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Нефтяники не просили компенсаций из-за нового сокращения добычи ОПЕК+
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РИА Новости

Нефтяники не просили компенсаций из-за нового сокращения добычи ОПЕК+

00:35 26.12.2019
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские нефтекомпании не обращались с просьбой о компенсации в связи с декабрьским решением ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти в первом квартале 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"Не просили", - заявил Новак в интервью газете РБК в ответ на вопрос о реакции российских компаний на очередную необходимость сокращать добычу и о том, просили ли они в связи с этим компенсации.
"Но мы с ними обсуждали возможность изменения методики учета, чтобы исключить газовый конденсат (при обсуждении общего объема сокращения добычи - ред.), и компании это предложение поддержали. Для них это дополнительный положительный момент: если исключить конденсат, то в декабре мы уже перевыполняем сделку, сокращение превышает заявленные 230 тысяч баррелей в сутки", - добавил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.
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