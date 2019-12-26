В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа

"Нужно понимать, что мы договорились о минимальных объемах транзита, фактически они могут быть больше: законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года поквартально, помесячно и посуточно и быть более гибкими — варьировать поставки в зависимости от климатических условий и потребностей европейских потребителей", - пояснил Новак.