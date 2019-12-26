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Минэнерго не против поставок СПГ "Новатэка" в Европу
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РИА Новости

Минэнерго не против поставок СПГ "Новатэка" в Европу

00:15 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Новатэк"
Стенд компании Новатэк
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Новатэк". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ не против поставок СПГ "Новатэка" в Европу, но демпинг цен по отношению к "Газпрому" должен быть исключен, заявил в интервью газете РБК министр энергетики России Александр Новак.
"Мы не против того, чтобы СПГ шел в Европу: этот рынок растет, и мы должны в нем участвовать, иначе его займут другие. Но при этом важно, чтобы цены были экономически целесообразными, без демпинга, без конкуренции конкретно с "Газпромом", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, есть ли у "Новатэка" запрет на поставки СПГ на ключевые европейские рынки "Газпрома".
"Новатэк" это понимает и ведет свою политику соответствующим образом, чтобы экономически не навредить в том числе экспорту российского трубопроводного газа", - добавил он
"На смежных с "Газпромом" рынках "Новатэк" конкурирует с СПГ из других стран — с Австралией, с Катаром, США и так далее", - заключил министр.
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ГазпромМинистерство энергетики РФНоватэкАлександр НовакЕвропаЭкономика
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