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Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании
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РИА Новости

Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании

00:10 26.12.2019
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия готова продавать газ напрямую любой компании Украины, не только "Нафтогазу", цена будет рыночной, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по "реверсу" (у европейских трейдеров, которые его поставляют по экспортным трубопроводам в обратном направлении — ред.), есть возможность купить у нас, это рынок. Пусть приходят, мы продадим. Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по "реверсу" у посредников", - сказал Новак в интервью РБК.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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Нафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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