Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании

"Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по "реверсу" (у европейских трейдеров, которые его поставляют по экспортным трубопроводам в обратном направлении — ред.), есть возможность купить у нас, это рынок. Пусть приходят, мы продадим. Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по "реверсу" у посредников", - сказал Новак в интервью РБК.