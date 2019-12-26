Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-26T15:16+0300
https://ria.ru/20191226/1562843848.html
Посредники "погоды" в доме: в регионах появляется семейная медиация
https://cdn22.img.ria.ru/images/156285/00/1562850092_0:69:1500:913_1036x0_80_0_0_5461d5ac60942f9d995904e047f5faa1.png
РИА Новости

Посредники "погоды" в доме: в регионах появляется семейная медиация

08:00 26.12.2019 (обновлено: 15:16 26.12.2019)
711
© Фото из личного архива Максима БеляеваРуководитель проекта "Семейная медиация" Максим Беляев во время занятий по семейной медиации
Руководитель проекта Семейная медиация Максим Беляев во время занятий по семейной медиации
© Фото из личного архива Максима Беляева
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наладить отношения между родными людьми помогут особые специалисты — посредники, примирители. Уникальный проект "Семейная медиация" работает с 2018 года в Республике Башкортостан.
Специально обученные медиаторы дают людям шанс на сохранение семьи во всех смыслах: избежать развода, наладить отношения с ребенком, решить судебные споры между членами семьи и многое другое.
В Уфе и некоторых других городах и районах Башкортостана на базе ГБУ "Семья" любой человек абсолютно бесплатно может получить квалифицированную помощь, если у него возникли проблемы в отношениях с близкими. Семейные медиаторы делают все, чтобы разрешить конфликт.
В этом году семейной медиации обучили более 100 человек. Это специалисты по работе с семьей, сотрудники органов опеки и попечительства, психологи центров "Семья", а также судьи в отставке и представители аппарата уполномоченного по правам ребенка. Но не только.

Всесторонний подход

"Башкортостан — уникальная республика, сотни лет здесь мирно проживают представители разных конфессий, разных культур и различных национальностей", — рассказывает Максим Беляев, руководитель проекта "Семейная медиация", член координационного совета по государственной семейной политике при правительстве РБ.
Такая особенность республики и внесла своеобразный подход: впервые в России семейной медиации были обучены представители духовенства (имамы и священники Русской православной церкви).
© Фото из личного архива Максима БеляеваНа занятиях по семейной медиации
На занятиях по семейной медиации
© Фото из личного архива Максима Беляева
На занятиях по семейной медиации
Обучение проходило совместно со светскими служащими, что только усиливало эффективность программы. Более того, в христианстве и исламе накоплены многочисленные традиции примирения за многовековую историю развития двух мировых религий, что, безусловно, обогатило знания слушателей программы "Семейная медиация", отмечает Максим Беляев.
"Семейная медиация — светская технология, но сегодня она востребована в работе многих профессий, в том числе и священнослужителей обеих конфессий — и ислама, и православия. К священникам и имамам часто обращаются за разрешением проблем, в том числе семейных. Сегодня просто необходимо, чтобы священнослужитель обладал знаниями о медиации и медиативными технологиями для разрешения семейных конфликтов и споров", — подчеркивает руководитель проекта.
Более того, участие в программе приняли и сотрудники ФСИН, так как у многих заключенных есть семьи и дети и им также порой необходима помощь.
"Палитра большая: мы охватываем практически все категории населения нашей республики", — подчеркивает руководитель проекта.
Семейные медиаторы очень востребованы в республике. Только в этом году за помощью обратились 204 пары, 43 из них отказались от развода или отложили такое решения, еще 34 находятся на социально-психологическом сопровождении.
© Фото из личного архива Максима БеляеваРуководитель проекта "Семейная медиация" Максим Беляев во время занятий по семейной медиации
Руководитель проекта Семейная медиация Максим Беляев во время занятий по семейной медиации
© Фото из личного архива Максима Беляева
Руководитель проекта "Семейная медиация" Максим Беляев во время занятий по семейной медиации

Зачем нужны посредники в семье?

Максим Беляев уверен, к семейной медиации супруги обращаются в том случае, когда сами они уже не в состоянии решить конфликт, когда переговоры между ними зашли в тупик:

"Чтобы водить машину, надо обязательно обучаться. Но нас не учат, как жить в семейных отношениях. Раньше, когда между супругами возникал конфликт, который они были не в состоянии решить, им помогали священнослужители из церкви или мечети, старшие родственники".

Эксперт считает, что сегодня эти традиции по большей части отсутствуют и появление таких примирителей восполнит этот пробел. Но медиатор в отличие от семейных психологов, консультантов и даже священнослужителей не дает советы. Его главная задача — выстроить между супругами диалог и помочь самим найти выход из сложившейся ситуации. Он организует переговоры, а решение принимают сами члены семьи, подчеркивает руководитель проекта.
Уже более ста человек прошли обучение по программе повышения квалификации "Семейная медиация". Это стало возможным благодаря гранту Министерства просвещения России в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование".
Башкирия выступила неким передовым отрядом. Но другие регионы уже обращаются к организаторам с просьбой тиражирования этого проекта, и те готовы поделиться опытом со всеми желающими.
14210011
Обсудить 2
Хорошие новостиМинистерство просвещения РоссииНовости - Религия и мировоззрениерелигияОбществоХорошие новостиРеспублика БашкортостанУфа
Рекомендуем
Вид на колонию-поселение для заключенных
На свободу со специальностью: как ресоциализируют заключенных
Китайские студенты
Китай давит мир интеллектом
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Выгрузка якутского мамонтенка Юки возле здания Центрального Дома Художника в Москве
Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
Смартфон
Назван самый покупаемый в России смартфон
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Дети на занятиях по рисованию
Соцуслуга "Экспресс-бабушки" по уходу за детьми набирает популярность
Деньги в кассовом аппарате
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата
Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в 4 убийствах в Ивановской области
"Только жене не говорите": многодетного отца обвинили в серии убийств
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
Актер Гарик Харламов
Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
Снегоуборочная техника во Владимире
"Осваивают бюджет": в Сети высмеяли "уборку" снега во Владимире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
00:44РПЦ изменила правила крещения детей
Лента новостейМолния