Посредники "погоды" в доме: в регионах появляется семейная медиация

© Фото из личного архива Максима Беляева Руководитель проекта "Семейная медиация" Максим Беляев во время занятий по семейной медиации

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наладить отношения между родными людьми помогут особые специалисты — посредники, примирители. Уникальный проект "Семейная медиация" работает с 2018 года в Республике Башкортостан.

Специально обученные медиаторы дают людям шанс на сохранение семьи во всех смыслах: избежать развода, наладить отношения с ребенком, решить судебные споры между членами семьи и многое другое.

В Уфе и некоторых других городах и районах Башкортостана на базе ГБУ "Семья" любой человек абсолютно бесплатно может получить квалифицированную помощь, если у него возникли проблемы в отношениях с близкими. Семейные медиаторы делают все, чтобы разрешить конфликт.

В этом году семейной медиации обучили более 100 человек. Это специалисты по работе с семьей, сотрудники органов опеки и попечительства, психологи центров "Семья", а также судьи в отставке и представители аппарата уполномоченного по правам ребенка. Но не только.

Всесторонний подход

"Башкортостан — уникальная республика, сотни лет здесь мирно проживают представители разных конфессий, разных культур и различных национальностей", — рассказывает Максим Беляев, руководитель проекта "Семейная медиация", член координационного совета по государственной семейной политике при правительстве РБ.

Такая особенность республики и внесла своеобразный подход: впервые в России семейной медиации были обучены представители духовенства (имамы и священники Русской православной церкви).

© Фото из личного архива Максима Беляева На занятиях по семейной медиации © Фото из личного архива Максима Беляева На занятиях по семейной медиации

Обучение проходило совместно со светскими служащими, что только усиливало эффективность программы. Более того, в христианстве и исламе накоплены многочисленные традиции примирения за многовековую историю развития двух мировых религий, что, безусловно, обогатило знания слушателей программы "Семейная медиация", отмечает Максим Беляев.

"Семейная медиация — светская технология, но сегодня она востребована в работе многих профессий, в том числе и священнослужителей обеих конфессий — и ислама, и православия. К священникам и имамам часто обращаются за разрешением проблем, в том числе семейных. Сегодня просто необходимо, чтобы священнослужитель обладал знаниями о медиации и медиативными технологиями для разрешения семейных конфликтов и споров", — подчеркивает руководитель проекта.

Более того, участие в программе приняли и сотрудники ФСИН, так как у многих заключенных есть семьи и дети и им также порой необходима помощь.

"Палитра большая: мы охватываем практически все категории населения нашей республики", — подчеркивает руководитель проекта.

Семейные медиаторы очень востребованы в республике. Только в этом году за помощью обратились 204 пары, 43 из них отказались от развода или отложили такое решения, еще 34 находятся на социально-психологическом сопровождении.

© Фото из личного архива Максима Беляева Руководитель проекта "Семейная медиация" Максим Беляев во время занятий по семейной медиации © Фото из личного архива Максима Беляева Руководитель проекта "Семейная медиация" Максим Беляев во время занятий по семейной медиации

Зачем нужны посредники в семье?

Максим Беляев уверен, к семейной медиации супруги обращаются в том случае, когда сами они уже не в состоянии решить конфликт, когда переговоры между ними зашли в тупик:

"Чтобы водить машину, надо обязательно обучаться. Но нас не учат, как жить в семейных отношениях. Раньше, когда между супругами возникал конфликт, который они были не в состоянии решить, им помогали священнослужители из церкви или мечети, старшие родственники".

Эксперт считает, что сегодня эти традиции по большей части отсутствуют и появление таких примирителей восполнит этот пробел. Но медиатор в отличие от семейных психологов, консультантов и даже священнослужителей не дает советы. Его главная задача — выстроить между супругами диалог и помочь самим найти выход из сложившейся ситуации. Он организует переговоры, а решение принимают сами члены семьи, подчеркивает руководитель проекта.

Уже более ста человек прошли обучение по программе повышения квалификации "Семейная медиация". Это стало возможным благодаря гранту Министерства просвещения России в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование".