Борис Титов: приватизировать нужно не сверху, а снизу

Что важнее для государства: аккуратно и обдуманно провести приватизацию или сделать упор на развитие конкуренции? В интервью РИА Новости по итогам 2019 года бизнес-омбудсмен Борис Титов ответил на этот вопрос, выписал рецепт роста экономике России, поделился предложениями по снижению доли государства в компаниях, а также порассуждал, какого цвета в стране малый бизнес – черный, серый или все-таки белый. Беседовала Вероника Буклей.

— Как вы оцениваете уходящий год с точки зрения развития экономики России? Какие можно выделить позитивные и негативные моменты?

— Это год, можно сказать, нулевых итогов, продолжения прежней политики: я имею в виду жесткой макроэкономической политики, стабильности, отсутствия роста. Надо сказать, что нас опять поддержал нефтяной сектор. Сегодня растут цены на внешнем рынке, что оказывает благотворное влияние на макроэкономическую стабильность, резервы выросли, инфляция будет небольшая, я думаю. Конечно, бюджет у нас закрывается с огромным профицитом, но вопрос другой – роста нет. Более того, производительность труда не растет.

Мы по-прежнему отстаем от передовых технологических стран, доходы населения все еще ниже, чем в 2014 году. Конечно, это все тревожит. Тем более что есть четкий план, как всего этого избежать, и особенных денег это не потребует.

У нас есть план, мы используем опыт других стран, которые добились успеха в росте экономики. Мы обращаем внимание на вопросы, связанные прежде всего с новой экономической политикой, более мягкой ДКП, налоговой политикой, которая бы стимулировала рост, тарифами, которые по-прежнему очень серьезно растут, тем, что связано с защитой собственности, правовым государством, здесь нам надо тоже двигаться вперед. Все это написано в стратегии роста, которую я представил президенту РФ.

Кроме того, должна быть и микроэкономическая политика. Президент дал нам поручение заниматься этим. Мы подготовили дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора. В ней мы предложили целый набор кластерных инициатив роста. Кластеры станут центрами роста новой несырьевой экономики России. Путь есть, и очень жалко, что мы пока по-прежнему пользуемся высокой нефтью и практически ничего не перестраиваем в экономике.

— Правительство РФ приняло новый план по приватизации на 2020-2022 годы. Каков ваш взгляд на этот вопрос? Какие активы необходимо приватизировать в первую очередь?

— Когда-то я читал письмо, которое было написано крупным японским исследовательским центром Номура Егору Гайдару. Они писали, что из двух главных направлений – приватизация и развитие конкуренции — вы на первое место поставили приватизацию, а развитие конкуренции важнее.

Я могу сказать, что многие ошибки Гайдара и его правительства состоят именно в том, что на первом месте была приватизация, а только потом развитие конкуренции. Поэтому мы сегодня в какой-то степени опять оказались в той ситуации. У нас очень большая доля государства в экономике.

Я считаю, что если приватизировать, то приватизировать не сверху, а снизу. Если приватизировать сверху, я имею в виду крупные нефтяные, финансовые активы, то сегодня будет много проблем с дальнейшей их работой. Если их приватизировать, то только на фондовом рынке, мелкими пакетами, не больше 1-2% в одни руки. Они из государственных должны превратиться в народные предприятия, инвесторские, чтобы не было одного крупного инвестора, это не должны быть очередные залоговые аукционы или что-то в этом стиле.

Самое главное – приватизировать надо снизу, то есть начиная от ФГУПов, МУПов, которых сегодня стало меньше, но по-прежнему еще очень много, до всего имущества муниципалитетов, которое владеет огромным количеством различных площадей, земли. Все это должно уходить в руки малого и среднего бизнеса. Может быть, даже бесплатно. Это будет способствовать росту конкуренции, развитию рынка снизу, когда у нас образуется большое количество субъектов рынка, которые не будут каждый составлять монополию у себя во дворе, а будут находиться в конкурентной борьбе.

— Рейтинговое агентство НКР подсчитало, что теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек или 18% от рабочей силы страны. Видите ли вы возможность вывести из тени работников сферы услуг, ремонта и мелкого производства? Какие инструменты для этого есть у государства?

— Главное сегодня – вывести из тени производственные малые предприятия. У нас сегодня огромное количество торговых предприятий, на самом деле у нас их не меньше, чем в других странах, я имею в виду и киоски, и маленькие магазинчики, а не хватает производственных предприятий.

В мире, например, гвозди, скобяные изделия, изделия из дерева, из камня делаются на месте. Это так называемая экономика простых вещей. У нас же этого нет, у нас невыгодно этим заниматься. Вот именно такие предприятия надо выводить из тени и создавать новые, дать возможность им развиваться.

— Какие предложения у вас есть в этой сфере?

— Мы предлагаем четыре главных направления. Во-первых, создать правильный налоговый режим, у нас их слишком много для малого бизнеса. Причем существуют требования отдельно к налоговому режиму, отдельно к юридическому статусу: то есть, если ты малое предприятие, ты должен соответствовать одним требованиям, если ты при этом работаешь на ЕНВД, ты должен соответствовать еще каким-то требованиям. Все это нужно объединить, создать единую систему и максимально упростить для них налоги, при этом дав какой-то период для выхода из тени.

Налоги на зарплату для малого производственного бизнеса мы просим ноль или, по крайней мере, 13%, как в ТОРах, потому что сегодня главный теневой налог – это социальные страховые платежи, налоги на зарплату. В Казахстане сейчас полностью отменили налоги для малого бизнеса. Нам нужно не меньше, чем это сделать, чтобы они вышли из тени.

Второе – мы им должны дать производственные площадки, потому что аренда помещений, складов сегодня стоит очень дорого. Конечно, должно быть и другое регулирование, упрощенное: одна плановая проверка в три года. Также ограничить количество внеплановых проверок.

Мы также предлагаем по аналогии с амнистией капиталов для крупного бизнеса, когда они могли амнистировать все зарубежные свои активы и деньги в очень льготном режиме, сделать амнистию для малого бизнеса. Малый бизнес вынужден был работать в тени, они не все черные, они обычно часть черные, часть белые, в основном серые. Это должно быть и постановление Госдумы о налоговой амнистии для малого бизнеса, и закон о снятии гражданской ответственности в рамках КоаП.

Все, что было до 1 января 2020 года, возбужденные дела, как административные, так и уголовные, все прекращается, но самое главное – новых дел по этому периоду заводиться не может. То есть с них снимается ответственность и за прошлое, которое уже нашли, и за прошлое, которое еще пока могут найти в будущем. Дать такую амнистию именно по налогам, нам кажется, было бы очень правильным.

— Помимо регулирования, на что чаще всего вам жаловались предприниматели в уходящем году?

— На уголовное преследование.

— Оно стало одной из наиболее обсуждаемых тем 2019 года. Вы уже выдвигали ряд инициатив по декриминализации ряда статей, например, 210 УК РФ. Что, на ваш взгляд, может помочь переломить обсуждение в сторону бизнеса?

— Мы услышали от Верховного суда, что дискуссия по этому вопросу идет, что они не совсем согласны с нашим предложением, что это должно касаться всех экономических статей, что изменения обсуждаются несколько по другому принципу. Однако прозвучало позитивно, что они опять вернулись к этому вопросу, наши силовики и суды, и надеюсь, что какое-то решение будет принято.