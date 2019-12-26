На свободу со специальностью: как ресоциализируют заключенных

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Где можно устроиться на работу по специальности и найти жилье после тюрьмы, как оформить инвалидность — ответы на эти и многие другие вопросы заключенные получают в "школе подготовки к освобождению". Такой способ профилактики рецидивов преступлений разработали в Свердловской области.

"Социальные работники за полгода до освобождения восстанавливают документы осужденным, через медико-санитарные комиссии устанавливают группу инвалидности", — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Когда срок заключения человека подходит к концу, в колонии делают запросы в полицию, в социальные центры тех городов, куда едут заключенные. В частности, уточняется, есть ли в этом городе жилье для освобождающегося, так как за время отбытия наказания он мог его лишиться.

В местах лишения свободы заключенные также могут получить среднее и среднее профессиональное образование в училище. "Мы обучаем десяткам специальностей, которые востребованы на свободе: столяр, пекарь, повар, сантехник, кочегар, сварщик — целый перечень", — рассказал Левченко.