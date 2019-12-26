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2019-12-26T15:11+0300
https://ria.ru/20191226/1562836350.html
На свободу со специальностью: как ресоциализируют заключенных
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РИА Новости

На свободу со специальностью: как ресоциализируют заключенных

08:00 26.12.2019 (обновлено: 15:11 26.12.2019)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевВид на колонию-поселение для заключенных
Вид на колонию-поселение для заключенных
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Где можно устроиться на работу по специальности и найти жилье после тюрьмы, как оформить инвалидность — ответы на эти и многие другие вопросы заключенные получают в "школе подготовки к освобождению". Такой способ профилактики рецидивов преступлений разработали в Свердловской области.
"Социальные работники за полгода до освобождения восстанавливают документы осужденным, через медико-санитарные комиссии устанавливают группу инвалидности", — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
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Когда срок заключения человека подходит к концу, в колонии делают запросы в полицию, в социальные центры тех городов, куда едут заключенные. В частности, уточняется, есть ли в этом городе жилье для освобождающегося, так как за время отбытия наказания он мог его лишиться.
В местах лишения свободы заключенные также могут получить среднее и среднее профессиональное образование в училище. "Мы обучаем десяткам специальностей, которые востребованы на свободе: столяр, пекарь, повар, сантехник, кочегар, сварщик — целый перечень", — рассказал Левченко.
Как сообщает информационный портал Свердловской области, в 2020 году в Екатеринбурге на территории следственного изолятора на улице Репина планируется открыть собственный торгово-выставочный центр, где будет реализовываться вся продукция, произведенная в пенитенциарных учреждениях, в том числе сельскохозяйственная. Это позволит значительно повысить доходы заключенных и их платежеспособность.
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Хорошие новостиХорошие новостиФедеральная служба исполнения наказаний РФСвердловская область
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