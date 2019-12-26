Лучше есть, чем спать: на Камчатке сняли на видео медведя-рыболова

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео медведя, который в разгар зимы ловит рыбу на Курильском озере.
"Зачем спать, когда можно еще поесть?" — шутят эксперты и объясняют, что при обилии пищи животные могут не впадать в спячку. Это нормальное явление на Курильском озере, где нерест нерки продолжается вплоть до марта.
"Медведь ходит по дну реки, заглядывает в воду и ловит, а иногда просто подбирает отнерестившуюся рыбу. При мне за 10 минут поймал две рыбины, — рассказывает участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Константин Лепский. — Одну съел на берегу, к радости двух ворон. Им тоже что-то досталось".
По его словам, нельзя сказать, что медведь какой-то худой или заморенный, выглядит он вполне упитанным и бодрым. "Здесь, на Курильском, у медведей есть выбор, лежать в берлоге или продолжать гулять", — добавил Константин.