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Туризм
2019-12-26T06:41+0300
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АТОР: отдых на Мертвом море в Израиле станет доступнее
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РИА Новости

АТОР: отдых на Мертвом море в Израиле станет доступнее

06:41 26.12.2019
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© Depositphotos / mac_simДевушка плавает в Мертвом море, Израиль
Девушка плавает в Мертвом море, Израиль
© Depositphotos / mac_sim
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Курорты Мертвого моря в Израиле ждут изменения, которые, по мнению экспертов туррынка, положительно отразятся на стоимости туров и привлекут сюда новую категорию туристов, сообщает АТОР.
По словам Амира Халеви, генерального директора министерства туризма Израиля, в последние годы на курортах Мертвого моря открыты новые, бесплатные для посещения, пляжные зоны, построена четырех километровая набережная вдоль, а в развитие инфраструктуры инвестировано около 500 миллионов шекелей (около 144 миллионов долларов).
В ближайшее время на курортах появится четыре новых отеля на 1000 номеров, торговый и конференц-центры.
Туроператоры, активно работающие на направлении, отметили, что эти открытия пойдут на пользу российскому рынку, сделав курорты Мертвого моря более доступными для российских туристов. Нововведения привлекут туда в том числе молодежь.
По словам экспертов, туры на Мертвое море – самый дорогостоящий продукт в Израиле, что связано именно с недостатком отелей. Поэтому увеличение числа гостиниц на курорте благоприятно скажется на турпотоке. Особенно не хватает качественного бюджетного размещения.
Сейчас Мертвое море рассматривается как оздоровительный курорт, но многим гостям не хватает развлечений. Гостям из России хотелось бы больше ресторанов и баров, крупных торговых центров, парков развлечений для детей и взрослых. Соответственно, если они появятся, туристы будут ехать не только ради оздоровления.
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