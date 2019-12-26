АТОР: отдых на Мертвом море в Израиле станет доступнее

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Курорты Мертвого моря в Израиле ждут изменения, которые, по мнению экспертов туррынка, положительно отразятся на стоимости туров и привлекут сюда новую категорию туристов, Курорты Мертвого моря в Израиле ждут изменения, которые, по мнению экспертов туррынка, положительно отразятся на стоимости туров и привлекут сюда новую категорию туристов, сообщает АТОР.

По словам Амира Халеви, генерального директора министерства туризма Израиля, в последние годы на курортах Мертвого моря открыты новые, бесплатные для посещения, пляжные зоны, построена четырех километровая набережная вдоль, а в развитие инфраструктуры инвестировано около 500 миллионов шекелей (около 144 миллионов долларов).

В ближайшее время на курортах появится четыре новых отеля на 1000 номеров, торговый и конференц-центры.

Туроператоры, активно работающие на направлении, отметили, что эти открытия пойдут на пользу российскому рынку, сделав курорты Мертвого моря более доступными для российских туристов. Нововведения привлекут туда в том числе молодежь.

По словам экспертов, туры на Мертвое море – самый дорогостоящий продукт в Израиле, что связано именно с недостатком отелей. Поэтому увеличение числа гостиниц на курорте благоприятно скажется на турпотоке. Особенно не хватает качественного бюджетного размещения.