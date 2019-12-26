Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2019-12-26T02:49+0300
https://ria.ru/20191226/1562803195.html
Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
https://cdn23.img.ria.ru/images/155053/82/1550538270_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_607ed9af341b1ee8a0ba5d56f0fe011e.jpg
РИА Новости

Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта

02:49 26.12.2019
79
© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту
© Depositphotos / iakovenko123
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британская звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло попросила путешественников убедиться перед полетом, что паспорт находится в идеальном состоянии после того, как столкнулась с серьезными проблемами при поездке на Мальдивы, сообщает The Express.
Туристы, отправляющиеся в отпуск за границу, знают, что паспорт им необходим. Но попытка путешествовать с поврежденным документом может обернуться задержанием в миграционной службе.
Джорджия Тоффоло в своем инстаграме опубликовала драматический пост о том, что ей пришлось провести девять неприятных часов в аэропорту, после того, как иммиграционные чиновники обнаружили, что ее паспорт поврежден.
В документе, как сообщается, не хватало двух страниц. Британка утверждает, что этого не заметила.
Она рассказала, что после прилета на Мальдивы не могла пройти иммиграционный контроль, а также — сесть на рейс домой.
После девяти напряженных часов, ей разрешили продолжить путешествие.
Многие путешественники смотрят на срок действия документа, а его состояние не учитывают. Так, могут возникнуть проблемы если в паспорте надписи не поддаются расшифровке, ламинирование повреждено и есть возможность поменять фотографию, страницы испачканы. Поврежденный документ, как правило, не может использоваться в качестве действительного удостоверения личности.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
10 июня, 08:00Туризм
Отказали в "шенгене": главные ошибки в документах на визу
011000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияМальдивы
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак пообещал достроить "Северный поток —2", невзирая на санкции
Девушка в аэропорту
АТОР: нужно информировать страны о введении электронных виз в России
Здоровое питание
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Майонез. Архивное фото
Майонез реабилитирован! Диетолог рассказала о пользе продукта
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В договоренностях с Украиной прописали минимальный объем транзита газа
Облако пара и дыма над Попокатепетлем
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Балерины станцевали Лебединое озеро против пенсионной реформы, Париж
Балерины Парижской оперы поддержали бастующих
Акция протеста в Исхафане
СМИ: в Иране ликвидировали террористов, участвовавших в беспорядках
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти
Кадр из фильма Рождество на двоих
Знаменитости поздравили своих подписчиков с Рождеством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Лента новостейМолния