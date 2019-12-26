Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британская звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло попросила путешественников убедиться перед полетом, что паспорт находится в идеальном состоянии после того, как столкнулась с серьезными проблемами при поездке на Мальдивы, Британская звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло попросила путешественников убедиться перед полетом, что паспорт находится в идеальном состоянии после того, как столкнулась с серьезными проблемами при поездке на Мальдивы, сообщает The Express.

Туристы, отправляющиеся в отпуск за границу, знают, что паспорт им необходим. Но попытка путешествовать с поврежденным документом может обернуться задержанием в миграционной службе.

Джорджия Тоффоло в своем инстаграме опубликовала драматический пост о том, что ей пришлось провести девять неприятных часов в аэропорту, после того, как иммиграционные чиновники обнаружили, что ее паспорт поврежден.

В документе, как сообщается, не хватало двух страниц. Британка утверждает, что этого не заметила.

Она рассказала, что после прилета на Мальдивы не могла пройти иммиграционный контроль, а также — сесть на рейс домой.

После девяти напряженных часов, ей разрешили продолжить путешествие.