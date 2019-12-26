Биография Галины Волчек

В театре играла роли Нюрки-хлеборезки ("Вечно живые" Виктора Розова, 1956), Зои ("Пять вечеров" Александра Володина, 1959), Грачихи ("Без креста" по Владимиру Тендрякову, 1963), Матери ("Назначение" Володина, 1963) и другие.

Режиссерским дебютом Галины Волчек стал спектакль "Двое на качелях" (1962) по пьесе Уильяма Гибсона, просуществовавший в репертуаре "Современника" более трех десятилетий.

В творческом багаже режиссера более тридцати спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.

Галина Волчек открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике", — "Эшелон" и "Спешите делать добро" Михаила Рощина, "Восхождение на Фудзияму" Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, "Обратная связь" Александра Гельмана, "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Мурлин Мурло" и "Мы едем, едем, едем" Николая Коляды.

В 1967 году она была удостоена Государственной премии СССР за спектакль "Обыкновенная история" по роману Александра Гончарова. На сцене театра Волчек поставила "На дне" Максима Горького, "Вишневый сад" и "Три сестры" Антона Чехова, "Анфиса" Леонида Андреева, "Пигмалион" Бернарда Шоу.

Спектакль "Крутой маршрут", поставленный Волчек по одноименному роману Евгении Гинзбург, сформулировал творческое кредо и гражданскую позицию "Современника" на рубеже тысячелетий. Итогом этого переходного для общества десятилетия стала для режиссера постановка "Трех товарищей" Эриха Марии Ремарка.

В 1978 году Волчек стала первым советским режиссером, приглашенным на постановку пьесы Рощина "Эшелон" в Соединенные Штаты Америки. Она осуществила постановки спектаклей в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Галина Волчек много внимания уделяла за рубежом театральной педагогике, в частности вела курс лекций и практических занятий с постановкой спектакля в Нью-Йоркском университете (New York University Tish School of the Arts).

В кино Галина Волчек снималась с 1957 года . Она играла роли в таких фильмах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966), "Король Лир" (1970), "Моя судьба" (1973), "Про Красную шапочку" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Уникум" (1983), "Черный замок Ольшанский" (1983) и другие. В 2015 году Волчек снялась в сериале "Таинственная страсть" по одноименному роману Василия Аксенова.

Галина Волчек была удостоена многочисленных званий и наград. В 1989 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР. В 2017 году Волчек была удостоена звания Героя труда Российской Федерации

Она была лауреатом Государственной премии СССР ( 1967 ), премии президента России в области литературы и искусства за 2001 год. Отмечена Благодарностью президента России ( 2006 ), знаком отличия "За заслуги перед Москвой" ( 2006 ) и премией города Москвы в области литературы и искусства ( 2013 ).

Волчек была удостоена театральных премий: премии имени К. С. Станиславского (2002), премии имени Г. А. Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2006), премии "Звезда Театрала" (2011), "Золотая маска" в номинации "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства" ( 2013 ).

Галина Волчек дважды была замужем. Ее первым мужем был актер театра и кино Евгений Евстигнеев (1926-1992). В 1961 году в семье родился сын — Денис Евстигнеев, который стал кинорежиссером и продюсером.

Вторым мужем Галины Волчек был профессор Марк Абелев