Биография Галины Волчек

В 1978 году Волчек стала первым советским режиссером, приглашенным на постановку пьесы Рощина "Эшелон" в Соединенные Штаты Америки. Она осуществила постановки спектаклей в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Галина Волчек много внимания уделяла за рубежом театральной педагогике, в частности вела курс лекций и практических занятий с постановкой спектакля в Нью-Йоркском университете (New York University Tish School of the Arts).