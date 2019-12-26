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Биография Галины Волчек
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РИА Новости

Биография Галины Волчек

20:05 26.12.2019 (обновлено: 01:21 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийХудожественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Алексей Никольский
Народная артистка СССР, художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Борисовна Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора Бориса Волчека (1905-1974).
В 1955 году Галина Волчек окончила Школу-студию МХАТ (мастерская Александра Карева).
В 1956 году вошла в группу основателей "Студии молодых актеров" (впоследствии — Московский театр "Современник"). С 1972 года она была художественным руководителем Московского театра "Современник".
В театре играла роли Нюрки-хлеборезки ("Вечно живые" Виктора Розова, 1956), Зои ("Пять вечеров" Александра Володина, 1959), Грачихи ("Без креста" по Владимиру Тендрякову, 1963), Матери ("Назначение" Володина, 1963) и другие.
Режиссерским дебютом Галины Волчек стал спектакль "Двое на качелях" (1962) по пьесе Уильяма Гибсона, просуществовавший в репертуаре "Современника" более трех десятилетий.
В творческом багаже режиссера более тридцати спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.
Галина Волчек открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике", — "Эшелон" и "Спешите делать добро" Михаила Рощина, "Восхождение на Фудзияму" Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, "Обратная связь" Александра Гельмана, "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Мурлин Мурло" и "Мы едем, едем, едем" Николая Коляды.
В 1967 году она была удостоена Государственной премии СССР за спектакль "Обыкновенная история" по роману Александра Гончарова. На сцене театра Волчек поставила "На дне" Максима Горького, "Вишневый сад" и "Три сестры" Антона Чехова, "Анфиса" Леонида Андреева, "Пигмалион" Бернарда Шоу.
Спектакль "Крутой маршрут", поставленный Волчек по одноименному роману Евгении Гинзбург, сформулировал творческое кредо и гражданскую позицию "Современника" на рубеже тысячелетий. Итогом этого переходного для общества десятилетия стала для режиссера постановка "Трех товарищей" Эриха Марии Ремарка.
В 1978 году Волчек стала первым советским режиссером, приглашенным на постановку пьесы Рощина "Эшелон" в Соединенные Штаты Америки. Она осуществила постановки спектаклей в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Галина Волчек много внимания уделяла за рубежом театральной педагогике, в частности вела курс лекций и практических занятий с постановкой спектакля в Нью-Йоркском университете (New York University Tish School of the Arts).
В кино Галина Волчек снималась с 1957 года. Она играла роли в таких фильмах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966), "Король Лир" (1970), "Моя судьба" (1973), "Про Красную шапочку" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Уникум" (1983), "Черный замок Ольшанский" (1983) и другие. В 2015 году Волчек снялась в сериале "Таинственная страсть" по одноименному роману Василия Аксенова.
Галина Волчек была депутатом Государственной думы второго созыва, входила в комитет по культуре. В 1999 году Волчек покинула стены парламента.
Галина Волчек была удостоена многочисленных званий и наград. В 1989 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР. В 2017 году Волчек была удостоена звания Героя труда Российской Федерации.
Она была награждена советским орденом Трудового Красного Знамени (1976), российским орденом Дружбы народов (1993). Волчек — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", была удостоена ордена III степени в 1996 году, II степени — в 2003-м, I степени — в 2008-м и IV степени — в 2013 году.
Она была лауреатом Государственной премии СССР (1967), премии президента России в области литературы и искусства за 2001 год. Отмечена Благодарностью президента России (2006), знаком отличия "За заслуги перед Москвой" (2006) и премией города Москвы в области литературы и искусства (2013).
Волчек была удостоена театральных премий: премии имени К. С. Станиславского (2002), премии имени Г. А. Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2006), премии "Звезда Театрала" (2011), "Золотая маска" в номинации "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2013).
В 2004 году вышла книга журналиста Марины Райкиной о Галине Волчек — "Галина Волчек: как правило вне правил".
Галина Волчек дважды была замужем. Ее первым мужем был актер театра и кино Евгений Евстигнеев (1926-1992). В 1961 году в семье родился сын — Денис Евстигнеев, который стал кинорежиссером и продюсером.
Вторым мужем Галины Волчек был профессор Марк Абелев.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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