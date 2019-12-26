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Культура
2019-12-26T12:52+0300
https://ria.ru/20191226/1562733824.html
"Современник" и ГИТИС открывают выставку, вдохновленную стихами Гафта
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/76/1562867692_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_93f66aaa3cbe7b23d88182acf1a51462.jpg
РИА Новости

"Современник" и ГИТИС открывают выставку, вдохновленную стихами Гафта

12:17 26.12.2019 (обновлено: 12:52 26.12.2019)
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© Предоставлено пресс-службой ГИТИСИнсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке Нельзя искусственно страдать в театре Современник
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. "Современник" и ГИТИС представят выставку "Нельзя искусственно страдать", которая пройдет с 26 декабря по 8 февраля в Арт-фойе Основной сцены, сообщили в пресс-службе театра.
Проект "Нельзя искусственно страдать" – это диалог молодых художников с литературным творчеством актера "Современника" и поэта Валентина Гафта "на территории созданных ими пространственных композиций".
Экспозиция придумана и реализована художниками, в числе которых студенты факультета сценографии ГИТИСа, и является частью большого проекта "Поиск" ― творческой лаборатории, созданной молодежью "Современника".
"Во взаимодействии с миром поэта художники ищут максимально точное отражение его уникальных авторских интонаций, стихотворения становятся посылом для создания их собственной арт-реальности. Авторы выставки не пытаются проиллюстрировать стихотворения Гафта ― лирические или шутливые, ернические или серьезные, всегда наполненные философскими раздумьями и плохо скрываемой грустью. Они скорее просто размышляют параллельно с ним, переводя стихи в объемные художественные образы", - рассказали в театре.
© Предоставлено пресс-службой ГИТИСИнсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке Нельзя искусственно страдать в театре Современник
1 из 3
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
© Предоставлено пресс-службой ГИТИСИнсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке Нельзя искусственно страдать в театре Современник
2 из 3
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
© Предоставлено пресс-службой ГИТИСИнсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке Нельзя искусственно страдать в театре Современник
3 из 3
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
1 из 3
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
2 из 3
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
3 из 3
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"
© Предоставлено пресс-службой ГИТИС
Также отмечается, что этим проектом открывается в "Современнике" Арт-фойе – новое выставочное пространство театра. Посещение будет бесплатным для зрителей спектаклей Основной сцены.
Манеж выставка Здесь и сейчас
26 июля, 08:00Культура
Родео и сова из сыра в центре Москвы. Выставка "Здесь и сейчас"
300000
КультураТеатрНовости культурыВыставкиВалентин ГафтСовременник (театр)ГИТИС
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