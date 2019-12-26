"Современник" и ГИТИС открывают выставку, вдохновленную стихами Гафта

Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"

© Предоставлено пресс-службой ГИТИС Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. "Современник" и ГИТИС представят выставку "Нельзя искусственно страдать", которая пройдет с 26 декабря по 8 февраля в Арт-фойе Основной сцены, сообщили в пресс-службе театра.

Проект "Нельзя искусственно страдать" – это диалог молодых художников с литературным творчеством актера "Современника" и поэта Валентина Гафта "на территории созданных ими пространственных композиций".

Экспозиция придумана и реализована художниками, в числе которых студенты факультета сценографии ГИТИСа, и является частью большого проекта "Поиск" ― творческой лаборатории, созданной молодежью "Современника".

"Во взаимодействии с миром поэта художники ищут максимально точное отражение его уникальных авторских интонаций, стихотворения становятся посылом для создания их собственной арт-реальности. Авторы выставки не пытаются проиллюстрировать стихотворения Гафта ― лирические или шутливые, ернические или серьезные, всегда наполненные философскими раздумьями и плохо скрываемой грустью. Они скорее просто размышляют параллельно с ним, переводя стихи в объемные художественные образы", - рассказали в театре.

© Предоставлено пресс-службой ГИТИС Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" 1 из 3 Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" © Предоставлено пресс-службой ГИТИС © Предоставлено пресс-службой ГИТИС Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" 2 из 3 Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" © Предоставлено пресс-службой ГИТИС © Предоставлено пресс-службой ГИТИС Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" 3 из 3 Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" © Предоставлено пресс-службой ГИТИС 1 из 3 Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" © Предоставлено пресс-службой ГИТИС 2 из 3 Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" © Предоставлено пресс-службой ГИТИС 3 из 3 Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке "Нельзя искусственно страдать" в театре "Современник" © Предоставлено пресс-службой ГИТИС