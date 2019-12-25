Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим. Об этом он заявил РБК.
"Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят", — пояснил Токарев.
Он добавил, что подобные идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Токарев подчеркнул, что многие озвученные накануне президентом Белоруссии предложения "очень трудно реализуемы" и предусматривают продажу нефти по мировым ценам. Кроме того, он подчеркнул, что реверсные поставки через Польшу существенно увеличат расходы на логистику.
Во вторник белорусский лидер заявил, что если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, в Минске намерены качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода "Дружба". Лукашенко отметил, что России для поставок нефти в Европу останется только одна ветка магистрали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что у Минска есть возможность выбрать альтернативного поставщика энергоносителей, и это полностью коммерческий вопрос, а нынешний уровень интеграции двух стран не предусматривает равных условия для потребителей в России и Белоруссии. При этом он допустил возникновение "более продвинутых режимов" при укреплении интеграции.