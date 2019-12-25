Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы

"Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят", — пояснил Токарев.

Он добавил, что подобные идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Токарев подчеркнул, что многие озвученные накануне президентом Белоруссии предложения "очень трудно реализуемы" и предусматривают продажу нефти по мировым ценам. Кроме того, он подчеркнул, что реверсные поставки через Польшу существенно увеличат расходы на логистику.

Во вторник белорусский лидер заявил, что если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, в Минске намерены качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода "Дружба". Лукашенко отметил, что России для поставок нефти в Европу останется только одна ветка магистрали.