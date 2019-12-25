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Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы
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РИА Новости

Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы

23:48 25.12.2019 (обновлено: 03:22 26.12.2019)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим. Об этом он заявил РБК.
"Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят", — пояснил Токарев.
Он добавил, что подобные идеи требуют экономической проработки, и никто не будет принимать нерациональных решений. Токарев подчеркнул, что многие озвученные накануне президентом Белоруссии предложения "очень трудно реализуемы" и предусматривают продажу нефти по мировым ценам. Кроме того, он подчеркнул, что реверсные поставки через Польшу существенно увеличат расходы на логистику.
Во вторник белорусский лидер заявил, что если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, в Минске намерены качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода "Дружба". Лукашенко отметил, что России для поставок нефти в Европу останется только одна ветка магистрали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 16:24
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что у Минска есть возможность выбрать альтернативного поставщика энергоносителей, и это полностью коммерческий вопрос, а нынешний уровень интеграции двух стран не предусматривает равных условия для потребителей в России и Белоруссии. При этом он допустил возникновение "более продвинутых режимов" при укреплении интеграции.
24520027
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Александр ЛукашенкоТранснефтьБелоруссияНиколай ТокаревРоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Экономически проработанные решения"...это северный поток-2 экономически проработанный??? Трубоукладчик-Швейцария! Мне и в голову не могло такое прийти...это как делать автоматы у нас, а патроны к ним производить в фашистской Германии (к примеру). И что теперь трубы, 6 лет будут гнить в солёной воде?
26 декабря, 00:38
Kolia Kolia
3760016
Молодец Батька! Так и надо ... себя. А я еще хвалился, что Белоруссия - вторая моя родина (оттуды мы). Умрешь ведь как Укропцы...
26 декабря, 00:08
Jvthnf Jvthnf
601003
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