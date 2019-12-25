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Грушко напомнил, для чего создавался Совет Россия-НАТО
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РИА Новости

Грушко напомнил, для чего создавался Совет Россия-НАТО

21:21 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Россия-НАТО в случае переосмысления альянсом отношений с РФ мог бы стать площадкой для обсуждения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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"Если по этой теме начнется какой-то диалог, то это одна из площадок, где имело бы смысл его вести. Кстати, два заседания в этом году были посвящены именно этой теме", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".
Грушко напомнил, что Совет Россия-НАТО и создавался для того, чтобы совместно обнаруживать и оценивать угрозы безопасности для всего евроатлантического пространства и принимать меры для парирования этих угроз.
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"Сейчас сами представители альянса постоянно заявляют, что они хотят деэскалации, недопущения неправильного прочтения намерений друг друга и предотвращения опасных военных инцидентов. Кто бы против этого возражал. Но для этого контактов между послами в рамках СРН мало. Нужен регулярный ежедневный диалог между военными. А его нет. Не послы же будут обсуждать, какая дистанция будет считаться безопасной при сближении, скажем, боевых самолетов и кораблей? Раз в полгода начальник Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации встречается с главкомом НАТО и председателем военного комитета, но для предметной работы таких встреч недостаточно. Необходимо включение экспертов", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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Совет Россия-НАТОМИД РФНАТОАлександр ГрушкоВладимир ПутинЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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