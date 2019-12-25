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Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал
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РИА Новости

Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

21:03 25.12.2019 (обновлено: 21:19 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и науку можно обсудить, но такое решение не должно ударить по макроэкономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на этом совещании, заявил о недостаточном финансировании отраслей, которые связаны с развитием человеческого капитала. "Замысел нацпроектов предполагает прорывное развитие. Сейчас мы констатируем, и в Счетной палате это обсуждали, что не во всех отраслях, которые поименованы в нацпроектах, мы достигнем прорывного роста", - заявил Кудрин.
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По его словам, это связано с недостаточными расходами на образование, здравоохранение и науку, которые предусмотрены нацпроектами. "Я не вижу здесь такого разворота к финансированию человеческого капитала больше, чем это было раньше", - сказал он.
Президент РФ ответил, что позиция Кудрина по этой теме ему известна. "Нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко - вы считаете возможным это сделать, изменить черту отсечки при определении объема денег, которые мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов. Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики и с Центральным банком", - сказал Путин Кудрину.
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"Нужно внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать, и если ко всем придет обоснованное решение - можно принять какие-то решения", - добавил он. Глава государства напомнил, что увеличение финансирования - это только одна из мер. "Но это, конечно, самое главное" - признал Путин.
При этом глава государства обратил внимание, что даже в рамках существующих параметров нацпроектов властям уже удалось достичь определённых результатов - например, в таком важнейшем показателе, как рост продолжительности жизни. "Системы то в целом работают", - сказал Путин.
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Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику
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НацпроектыАлексей КудринСчетная палата РФМинистерство финансов РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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