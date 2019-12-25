Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и науку можно обсудить, но такое решение не должно ударить по макроэкономике, заявил президент РФ Увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и науку можно обсудить, но такое решение не должно ударить по макроэкономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин , выступая на этом совещании, заявил о недостаточном финансировании отраслей, которые связаны с развитием человеческого капитала. "Замысел нацпроектов предполагает прорывное развитие. Сейчас мы констатируем, и в Счетной палате это обсуждали, что не во всех отраслях, которые поименованы в нацпроектах, мы достигнем прорывного роста", - заявил Кудрин.

По его словам, это связано с недостаточными расходами на образование, здравоохранение и науку, которые предусмотрены нацпроектами. "Я не вижу здесь такого разворота к финансированию человеческого капитала больше, чем это было раньше", - сказал он.

Президент РФ ответил, что позиция Кудрина по этой теме ему известна. "Нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко - вы считаете возможным это сделать, изменить черту отсечки при определении объема денег, которые мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов. Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики и с Центральным банком", - сказал Путин Кудрину.

"Нужно внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать, и если ко всем придет обоснованное решение - можно принять какие-то решения", - добавил он. Глава государства напомнил, что увеличение финансирования - это только одна из мер. "Но это, конечно, самое главное" - признал Путин.