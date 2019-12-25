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Путин предложил бизнесменам поговорить в неформальной обстановке
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РИА Новости

Путин предложил бизнесменам поговорить в неформальной обстановке

20:07 25.12.2019 (обновлено: 22:12 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил представителям бизнеса на встрече в Кремле поговорить откровенно в неформальной обстановке.
"Давайте мы сделаем так, как делаем обычно: я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а затем просто перейдем в зал, уже в неформальной условиях - без СМИ, без камер - это всегда расслабляет и дает возможность говорить откровенно", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений
Вчера, 19:46
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в "царских интерьерах"
Он также предложил коротко поговорить по основным итогам уходящего года.
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаПолитика
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