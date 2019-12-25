Путин предложил бизнесменам поговорить в неформальной обстановке

"Давайте мы сделаем так, как делаем обычно: я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а затем просто перейдем в зал, уже в неформальной условиях - без СМИ, без камер - это всегда расслабляет и дает возможность говорить откровенно", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.