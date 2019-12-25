Путин заявил о недопустимости подгонки показателей по нацпроектам

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.Владимир Путин заявил, что любые попытки подогнать показатели по национальным проектам до нужного уровня вредны, не нужны и недопустимы.
Президент также призвал отказаться от идеи скорректировать цели, потому что "стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет".
"Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. <...> Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным", — подчеркнул он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства отметил, что в уходящем году достигнуты не все важные показатели, и прежде всего это касается снижения смертности.
"В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось", — уточнил он.
Показатели смертности в 2019 году
За десять месяцев 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тысяч населения, а ожидалось по итогам года — 575. Смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тысяч человек при целевых 199,5.
Путин также раскритиковал темпы работы. "Достаточно долго, никуда не торопясь, собирались с мыслями. Упущен год", — прокомментировал президент.
Для преодоления основных проблем он призвал федеральные власти быть в постоянном контакте с регионами, так как именно на местах решается основной массив задач нацпроектов.
Помимо этого, глава государства назвал "неритмичными и косными" механизмы финансирования, напомнив, что на проекты выделяются беспрецедентные суммы.
"Только из федерального бюджета в этом году — один триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств, из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные", — рассказал он.
На конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%, при этом по такому ключевому направлению, как цифровая экономика, показатель равен лишь 27,3%, а, к примеру, по экологии — 39,8%.
В заключение президент попросил помнить, что в центре внимания всегда должны оставаться граждане и их интересы.
Нацпроекты
Национальные проекты — программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:
"Человеческий капитал" — развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура;
"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;
"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
Работать не хочет само правительство . Оно ужа загубило все майские указы и разные стратегии . Лиха беда начало - оно и нацпроекты загубит на корню . Но президента бездарное правительство устраивает - значит и деньги на ветер пойдут .
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