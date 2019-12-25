В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Создание и развитие общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования предусмотрено федеральным проектом "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ". В рамках запуска проекта компании-участники подписали меморандум о создании консорциума.
24 октября, 11:56Смешарики научат школьников цифровой грамотности
Оператором проекта выступит "Университет 20.35", а остальные компании-участники получат статус технологического, финансового, информационного, методологического или контентного партнера. Разработкой IT-решений, предоставлением онлайн-контента, а также экспертизой его качества займутся "Мегафон", "Ростелеком", РЖД, "Эр-Телеком", "Сибур ИТ", "Академия Ростеха", НИУ ВШЭ, Роцит, "Почта России" и аналитический центр НАФИ.
Сервис цифровой грамотности создается как витрина для образовательных платформ и решений партнеров проекта – участников консорциума. Пока на портале размещены обучающие видео и статьи для развития базовых цифровых навыков как начинающих, так и продвинутых цифровых потребителей. С 2020 года участники консорциума наполнят его онлайн-уроками, тестами и такими вспомогательными сервисами, как траектории развития, тестами на самооценку грамотности и другими.
"Уже в следующем году обучение по таким программам пройдут 2 миллиона человек, а до конца 2024 года это число вырастет до 10 миллионов. Актуальность этой задачи сегодня поддержана не только государством, но и бизнесом: у многих компаний уже есть открытые программы развития цифровой грамотности – современные, дружественные для пользователей, регулярно обновляемые. Собрав существующие наработки на общем ресурсе, мы получим больший эффект, чем, если бы создавали очередной курс цифровой грамотности с нуля", - отметил директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Андрей Сельский.