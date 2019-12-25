В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Сервис цифровой грамотности создается как витрина для образовательных платформ и решений партнеров проекта – участников консорциума. Пока на портале размещены обучающие видео и статьи для развития базовых цифровых навыков как начинающих, так и продвинутых цифровых потребителей. С 2020 года участники консорциума наполнят его онлайн-уроками, тестами и такими вспомогательными сервисами, как траектории развития, тестами на самооценку грамотности и другими.

"Уже в следующем году обучение по таким программам пройдут 2 миллиона человек, а до конца 2024 года это число вырастет до 10 миллионов. Актуальность этой задачи сегодня поддержана не только государством, но и бизнесом: у многих компаний уже есть открытые программы развития цифровой грамотности – современные, дружественные для пользователей, регулярно обновляемые. Собрав существующие наработки на общем ресурсе, мы получим больший эффект, чем, если бы создавали очередной курс цифровой грамотности с нуля", - отметил директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Андрей Сельский.