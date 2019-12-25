В Москве с января увеличат стоимость эвакуации автомобилей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Стоимость перемещения и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения в Стоимость перемещения и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения в Москве , будет проиндексирована с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба "Московского паркинга".

"Тариф изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, однако он останется в среднем на 40% ниже для самых распространенных машин", — сообщает пресс-служба "Московского паркинга".

Согласно сообщению, необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов. При этом отмечается, что стоимость эвакуации по-прежнему будет значительно ниже, чем фактическая сумма, которую город тратит на перемещение автомобилей-нарушителей.

"Льготная стоимость перемещения автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. будет почти на 40% ниже фактической стоимости", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что экономически обоснованный тариф на перемещение автомобилей рассчитывается по методике Федеральной антимонопольной службы.

"В 2020 году он составит более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств", — сообщает пресс-служба "Московского паркинга".

Согласно данным пресс-службы, льготная стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тысячи рублей, категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. – 5,4 тысячи рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, – 7,6 тысячи рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тысячи рублей.

В пресс-службе также сообщили, что льготная стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 рублей, категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, – 1 050 рублей, категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей.

"Несмотря на наличие льготного тарифа, мы просим автомобилистов внимательно выбирать места для парковки, не парковаться там, где это запрещено. Неправильно припаркованный автомобиль мешает другим водителям, пешеходам и может стать причиной ДТП", - напомнили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины.

"Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа", — говорится в сообщении.