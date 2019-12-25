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Посол Ирана в Москве вручил копии верительных грамот замглавы МИД
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РИА Новости

Посол Ирана в Москве вручил копии верительных грамот замглавы МИД

14:10 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов встретился с назначенным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали, который вручил копии своих верительных грамот, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о комплексе мер по дальнейшему развитию дружественных российско-иранских отношений", - отметили в МИД РФ.
В ведомстве сообщили, что стороны констатировали "наличие объективных предпосылок для углубления политического диалога между Москвой и Тегераном по актуальной международной и региональной проблематике, а также солидного потенциала для расширения связей в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях".
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