Посол Ирана в Москве вручил копии верительных грамот замглавы МИД

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о комплексе мер по дальнейшему развитию дружественных российско-иранских отношений", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что стороны констатировали "наличие объективных предпосылок для углубления политического диалога между Москвой и Тегераном по актуальной международной и региональной проблематике, а также солидного потенциала для расширения связей в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях".