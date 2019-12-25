Глава СЖР прокомментировал предложение "Яндекс. Новости" по заголовкам

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Отключение СМИ от "Яндекс. Новости" может выглядеть субъективно и нарушить права журналистов на свободу слова и свободу распространения информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее в пресс-службе новостного агрегатора журналистам сообщили, что алгоритмы "Яндекс.Новостей" научились автоматически распознавать контент, нарушающий некоторые положения журналистской этики, сервис планирует исключать из своей базы СМИ за такие публикации.

"По этой теме - могу выразить удивление таким решением. С одной стороны - профессиональную этику нарушать нельзя. Но кто в "Яндексе" будет определять параметры нарушений? Кто возьмёт на себя эти непростые решения? Они действительно могут выглядеть субъективно и могут нарушить права журналистов и СМИ на свободу слова и свободу распространения информации", - считает Соловьев.

Компания "Яндекс. Новости" также опубликовала ранее рекомендации по оформлению заголовков для партнеров сервиса. Например, согласно рекомендациям, плохим является "кликбейт-заголовок". "Яндекс" считает, что авторы такого заголовка искажают смысл и не договаривают суть новости, чтобы заинтересовать читателя.