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Глава СЖР прокомментировал предложение "Яндекс. Новости" по заголовкам
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РИА Новости

Глава СЖР прокомментировал предложение "Яндекс. Новости" по заголовкам

14:02 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Отключение СМИ от "Яндекс. Новости" может выглядеть субъективно и нарушить права журналистов на свободу слова и свободу распространения информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее в пресс-службе новостного агрегатора журналистам сообщили, что алгоритмы "Яндекс.Новостей" научились автоматически распознавать контент, нарушающий некоторые положения журналистской этики, сервис планирует исключать из своей базы СМИ за такие публикации.
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"По этой теме - могу выразить удивление таким решением. С одной стороны - профессиональную этику нарушать нельзя. Но кто в "Яндексе" будет определять параметры нарушений? Кто возьмёт на себя эти непростые решения? Они действительно могут выглядеть субъективно и могут нарушить права журналистов и СМИ на свободу слова и свободу распространения информации", - считает Соловьев.
Компания "Яндекс. Новости" также опубликовала ранее рекомендации по оформлению заголовков для партнеров сервиса. Например, согласно рекомендациям, плохим является "кликбейт-заголовок". "Яндекс" считает, что авторы такого заголовка искажают смысл и не договаривают суть новости, чтобы заинтересовать читателя.
"Яндекс.Новости" - новостной агрегатор, автоматически формирующий новостные сюжеты из публикаций СМИ. На сегодня у сервиса около 7 тысяч партнеров, в том числе более 2,5 тысячи партнеров, зарегистрированных в Роскомнадзоре.
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