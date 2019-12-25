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2019-12-25T13:25+0300
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Хинштейн рассказал, как можно повысить рейтинг Росгвардии
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РИА Новости

Хинштейн рассказал, как можно повысить рейтинг Росгвардии

13:25 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие войск Национальной гвардии РФ на военном параде на Красной площади
Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ на военном параде на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Важно давать россиянам прямые ответы на все неудобные вопросы о деятельности Росгвардии, это повысит рейтинг ведомства в глазах граждан, заявил в интервью РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
"Необходимо проводить максимально открытую информационную политику, рассказывать обществу и журналистам, что все-таки делает Росгвардия. Нужно больше прямых ответов даже на неудобные вопросы", - сказал Хинштейн, который в 2016-2018 годах занимал должность советника директора Росгвардии.
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По его мнению, нужно больше рассказывать людям о том, как сотрудники ведомства ежедневно спасают жизни людей. Но "либеральная среда" всегда будет воспринимать Росгвардию критически, поскольку на нее проецируется негатив по отношению к власти, заметил собеседник агентства.
Хинштейн добавил, что для повышения рейтинга Росгвардии также можно использовать контрпропаганду - показывать обществу действия участников акций, которые вызвали соответствующую реакцию.
"Но это не означает, что в Росгвардии не происходит сбоев или что вся критика в ее адрес необоснованна и исходит от наших оппонентов. Конечно, нет... Большая работа предстоит по наведению порядка внутри и по очищению системы эволюционным путем", - подчеркнул Хинштейн.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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РосгвардияГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
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