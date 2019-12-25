Хинштейн рассказал, как можно повысить рейтинг Росгвардии

"Но это не означает, что в Росгвардии не происходит сбоев или что вся критика в ее адрес необоснованна и исходит от наших оппонентов. Конечно, нет... Большая работа предстоит по наведению порядка внутри и по очищению системы эволюционным путем", - подчеркнул Хинштейн.