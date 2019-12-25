МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 24 декабря в ходе очередной террористической атаки на севере Буркина-Фасо в провинции Сум погибли по меньшей мере 35 мирных жителей и семь военнослужащих буркинийских вооруженных сил. В результате ожесточенного боестолкновения правительственные войска отбили нападение и уничтожили около 80 террористов.