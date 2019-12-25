МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва выражает соболезнования семьям погибших в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, осуждает варварские действия экстремистов, которые в последнее время резко активизировались в Сахаро-Сахельском регионе, заявили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 24 декабря в ходе очередной террористической атаки на севере Буркина-Фасо в провинции Сум погибли по меньшей мере 35 мирных жителей и семь военнослужащих буркинийских вооруженных сил. В результате ожесточенного боестолкновения правительственные войска отбили нападение и уничтожили около 80 террористов.
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"Решительно осуждаем варварские действия незаконных вооруженных формирований и других экстремистских группировок, которые в последнее время резко активизировались на пространстве Сахаро-Сахельского региона, в том числе в Буркина-Фасо. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в МИД РФ.
По распоряжению президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе в стране объявлен двухдневный траур.