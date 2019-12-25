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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-25T12:57+0300
https://ria.ru/20191225/1562825304.html
Строительство газопровода к курорту Теберда в КЧР завершат в 2020 году
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РИА Новости

Строительство газопровода к курорту Теберда в КЧР завершат в 2020 году

12:57 25.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 25 дек – РИА Новости. Строительство газомагстрали до курорта Теберды в Карачаево-Черкесии завершится в 2020 году, сообщил журналистам глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, к настоящему времени решены все технические вопросы, в том числе по прокладке газопровода в заповедных зонах.

"Газопровод "Карачаевск – Теберда" строит ПАО "Газпром", а правительство региона построила газовую ветку "Теберда- Домбай" в 2017 году. В 2020 году по плану синхронизации завершится строительство газомагстрали до Теберды. Все необходимое для того, чтобы в Домбае и Теберде появился газ, есть", - сказал глава региона.

Темрезов также сообщил, что до 2025 года в Карачаево-Черкесии будет достроена газовая ветка "Карачаевск-Учкулан–Карт-Джурт–Хурзук". В программу газификации региона включен также проект строительства газовой магистрали до еще одного отдаленного села в КЧР - Курджиново.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЭкономика
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