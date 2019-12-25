Строительство газопровода к курорту Теберда в КЧР завершат в 2020 году

"Газопровод "Карачаевск – Теберда" строит ПАО "Газпром", а правительство региона построила газовую ветку "Теберда- Домбай" в 2017 году. В 2020 году по плану синхронизации завершится строительство газомагстрали до Теберды. Все необходимое для того, чтобы в Домбае и Теберде появился газ, есть", - сказал глава региона.