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PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ
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РИА Новости

PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ

12:41 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Один из ведущих в мире бизнес-консультантов PricewaterhouseCoopers подтвердил соответствие внутреннего аудита Банка ВТБ всем стандартам аудиторской деятельности, сообщает кредитная организация.
PwC провела независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ на предмет соответствия требованиям международных профессиональных стандартов в контексте контрольных рекомендаций и требований Банка России и Росимущества.

"По итогам оценки консультанты подтвердили высокий уровень зрелости деятельности Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ, в том числе, в части объективности, профессионализма, использования продвинутых подходов и технологий, а также ее соответствие требованиям международных стандартов и Кодекса этики внутреннего аудита", - говорится в сообщении.

В рамках оценки были проанализированы практики, стратегия и дорожная карта развития внутреннего аудита Банка ВТБ на период 2019 – 2022 годов.
В PwC отметили, что внутренний аудит Банка ВТБ характеризует гибкое сочетание проверочных мероприятий - от комплексной проверки до дистанционного мониторинга информационных систем банка. Консультанты особо выделили смещение фокуса проверок на оценку эффективности бизнес-процессов и поиск решений их оптимизации, продуктивную координацию деятельности как с внутренними подразделениями банка и региональной сетью, так и с дочерними компаниями.
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Отдельно отмечены передовые международные практики ВТБ, в частности, внедрение системы отдельных форм автоматизированного аудита и мониторинга с использованием специализированных инструментов. Данная технология позволяет в режиме реального времени проводить анализ больших массивов данных по различным критериям, выявлять потенциальные отклонения, нарушения и оценивать риски отдельных бизнес-процессов.
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