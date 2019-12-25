PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Один из ведущих в мире бизнес-консультантов PricewaterhouseCoopers подтвердил соответствие внутреннего аудита Банка Один из ведущих в мире бизнес-консультантов PricewaterhouseCoopers подтвердил соответствие внутреннего аудита Банка ВТБ всем стандартам аудиторской деятельности, сообщает кредитная организация.

PwC провела независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ на предмет соответствия требованиям международных профессиональных стандартов в контексте контрольных рекомендаций и требований Банка России и Росимущества.

"По итогам оценки консультанты подтвердили высокий уровень зрелости деятельности Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ, в том числе, в части объективности, профессионализма, использования продвинутых подходов и технологий, а также ее соответствие требованиям международных стандартов и Кодекса этики внутреннего аудита", - говорится в сообщении.

В рамках оценки были проанализированы практики, стратегия и дорожная карта развития внутреннего аудита Банка ВТБ на период 2019 – 2022 годов.

В PwC отметили, что внутренний аудит Банка ВТБ характеризует гибкое сочетание проверочных мероприятий - от комплексной проверки до дистанционного мониторинга информационных систем банка. Консультанты особо выделили смещение фокуса проверок на оценку эффективности бизнес-процессов и поиск решений их оптимизации, продуктивную координацию деятельности как с внутренними подразделениями банка и региональной сетью, так и с дочерними компаниями.