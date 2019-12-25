Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые закончили изучение останков доисторического примата Oreopithecus bambolii, известного как "загадочный гоминид". Наконец-то найден ответ на вопрос, на протяжении десятков лет вызывавший споры среди палеонтологов, — как передвигалось существо. Результаты исследования Ученые закончили изучение останков доисторического примата Oreopithecus bambolii, известного как "загадочный гоминид". Наконец-то найден ответ на вопрос, на протяжении десятков лет вызывавший споры среди палеонтологов, — как передвигалось существо. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Останки Oreopithecus bambolii — позднемиоценового примата ореопитека, жившего примерно 6,7-8,3 миллионов лет назад, находили на территории нынешней Сардинии и Северной Италии с конца XIX века. Но до последнего времени среди ученых не было единодушного мнения по поводу его способа передвижения — ходил ли "загадочный гоминид" на двух или на четырех конечностях и умел ли он лазить по деревьям.

Ученые из США, Италии, Швейцарии и Испании детально изучили с помощью современных методов самый полный скелет ореопитека мужского пола весом около 30 килограмм, обнаруженный в угольной шахте в 1958 году, а ныне хранящийся в Музее натуральной истории Флорентийского университета.

Реконструкция нижней части туловища примата показывает, что "загадочный гоминоид" не ходил вертикально и не лазил по деревьям. Его торс по строению похож на торс современного гиббона. В отличие от современных приматов, у него пять поясничных позвонков вместо четырех, а строение таза отличается от всех других известных приматов — современных (шимпанзе, горилл и орангутанов) или древних (ардипитеков или австралопитеков). Он имел поперечную ориентацию крыльев подвздошной кости, как у всех гоминидов, а длина седалищной кости напоминает миоценовых приматов.

© S. Bambi / University of Florence, Kayla Younkin / American Museum of Natural History Oreopithecus bambolii. Скелет и реконструкция туловища © S. Bambi / University of Florence, Kayla Younkin / American Museum of Natural History Oreopithecus bambolii. Скелет и реконструкция туловища

Авторы считают, что такое строение таза было более подходящим для передвижения на задних конечностях, чем у современных обезьян, но недостаточно жестким для того, чтобы ходить в вертикальном положении, как люди. По мнению ученых, жесткости туловища и таза было недостаточно и для того, чтобы лазить по деревьям.

Исследователи полагают, что ореопитек мог ходить на двух ногах, но предпочитал передвигаться на четырех конечностях, а карабкаться по деревьям у него не было необходимости, так как ему никто не угрожал. Этот вид в течение двух миллионов лет эволюционировал на изолированных островах Средиземного моря, где не было хищников. О том, что гоминид большую часть времени двигался по земле, говорят и изменения в костях и суставах его рук и ног.