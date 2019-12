Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"

Ученые закончили изучение останков доисторического примата Oreopithecus bambolii, известного как "загадочный гоминид". Наконец-то найден ответ на вопрос, на протяжении десятков лет вызывавший споры среди палеонтологов, — как передвигалось существо. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.