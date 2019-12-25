В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы

ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Школьник в Школьник в Якутии сбежал из дома и отморозил обе стопы, сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Как отметили в ведомстве, в среду около 4.00 (10.00 мск) в ожоговое отделение республиканской больницы "с обморожениями обеих стоп I-II степени доставлен ученик шестого класса".

Родители обратились в полицию с заявлением на розыск через несколько дней после самовольного ухода сына.

"Обнаружен следственно-оперативной группой на улице, рядом со своим домом", - рассказали в пресс-службе.

Якутян призвали соблюдать бдительность во время новогодних каникул.