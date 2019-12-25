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В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы
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РИА Новости

В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы

11:37 25.12.2019 (обновлено: 11:38 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Школьник в Якутии сбежал из дома и отморозил обе стопы, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Как отметили в ведомстве, в среду около 4.00 (10.00 мск) в ожоговое отделение республиканской больницы "с обморожениями обеих стоп I-II степени доставлен ученик шестого класса".
Родители обратились в полицию с заявлением на розыск через несколько дней после самовольного ухода сына.
"Обнаружен следственно-оперативной группой на улице, рядом со своим домом", - рассказали в пресс-службе.
Якутян призвали соблюдать бдительность во время новогодних каникул.
"Не забывайте, что за нашими детьми нужен постоянный родительский контроль для их же безопасности, особенно в критические морозы!" - добавили в МВД.
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МВД РФЯкутияЯкутскПроисшествия
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