В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы

ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Школьник в Якутии сбежал из дома и отморозил обе стопы, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Как отметили в ведомстве, в среду около 4.00 (10.00 мск) в ожоговое отделение республиканской больницы "с обморожениями обеих стоп I-II степени доставлен ученик шестого класса".
Родители обратились в полицию с заявлением на розыск через несколько дней после самовольного ухода сына.
"Обнаружен следственно-оперативной группой на улице, рядом со своим домом", - рассказали в пресс-службе.
Якутян призвали соблюдать бдительность во время новогодних каникул.
"Не забывайте, что за нашими детьми нужен постоянный родительский контроль для их же безопасности, особенно в критические морозы!" - добавили в МВД.